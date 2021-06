Due F35 italiani che intercettano un caccia russo, un Antonov An-12, sopra i cieli del baltico. E, poi, un cacciabombardiere Sukhoi Su-30 che, quasi a voler lanciare una sfida, “marca” uno dei caccia italiani. È quanto si vede in un video pubblicato su YouTube dalla pagina Fighterbomber e ripreso dall’interno della cabina dell’An-12. Come riporta Repubblica, Italmilradar ha analizzato la scena ripresa: sicuramente i due caccia sono italiani, visto le matricole, MM7357 e MM 7361, ma non è chiaro se il video sia un’unica ripresa o se si tratta di due episodi distinti.

I due aerei italiani fanno parte della squadra dislocata nella base estone di Amari e, per conto della Nato, garantiscono la sicurezza del Paese.