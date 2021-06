Dopo una serie di interlocuzioni con il ministero della Salute il Garante per la privacy ha approvato lo schema di decreto attuativo che attiva la Piattaforma nazionale-DGC utile per il rilascio del green pass introdotto dal decreto Riaperture per consentire gli spostamenti tra regioni e l’accesso a eventi pubblici e sportivi, e utile – nelle zone gialle – anche per partecipare alle feste di cerimonie civili e religiose. Secondo l’autorità, ci sono dunque adeguate garanzie per l’utilizzo dei certificati utili agli spostamenti. Sulle app che serviranno ad ottenere il green pass il Garante ha autorizzato l’impiego dell’App Immuni, ma non dell’App IO. Oltre alla possibilità di rivolgersi al medico di famiglia o al farmacista, il decreto aveva infatti identificato diverse piattaforme da cui poter scaricare il certificato: il sito web della Piattaforma nazionale-DGC, il Fascicolo sanitario elettronico, App Immuni e App IO. Ma proprio l’App IO, quella della Pubblica amministrazione realizzata in collaborazione con la società PagoPa, non ha ottenuto per ora l’approvazione del Garante della privacy che anzi ne ha rinviato l’utilizzo a causa di alcune criticità riscontrate.

Nella riunione del Collegio, infatti, l’autorità ha ordinato in via d’urgenza alla società PagoPa di bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati che prevedono l’interazione della app con i servizi di Google e Mixpanel e che comportano il trasferimento verso Paesi terzi (ad esempio Stati Uniti, India, o Australia) di informazioni particolarmente delicate (transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), effettuato senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso. Non una novità, visto che il Garante per la privacy aveva già fornito indicazioni per rendere conforme l’uso dell’app alla normativa sulla privacy già l’anno scorso.

Secondo l’autorità, inoltre, prima della conversione in legge del decreto sono necessarie alcune modifiche, a partire dalla definizione più chiara dei casi in cui può essere richiesto di esibire il certificato per accedere a determinati luoghi o locali. Proprio a causa di questa insufficiente chiarezza, infatti, alcune Regioni e Province autonome hanno disposto l’uso del certificato verde per scopi non previsti dal decreto Riaperture.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo e in attesa dell’entrata in vigore in tutti i Paesi UE prevista per il 1 luglio, il regolamento europeo in materia di green pass è ancora in fase di adozione (nonostante siano già undici gli Stati membri che hanno già iniziato ad utilizzarlo). Ma a questo proposito, il Garante fa sapere che anche per l’Ue il green pass potrà servire, oltre che per spostarsi tra Stati membri, per finalità ulteriori, ma solo se ciò è espressamente previsto e regolato da una norma nazionale. Tra le altre modifiche indicate dal Garante ci sono poi quelle che riguardano il rilascio e la verifica della validità delcertificato. La norma dovrà prevedere che le certificazioni possano essere rilasciate solo attraverso la Piattaforma nazionale-DGC e verificate esclusivamente attraverso l’App VerificaC19. Secondo l’autorità, questo strumento è l’unico in grado di garantire la validità della certificazione. Inoltre il garante prevede che i controllori – che dovranno essere istruiti ad hoc – conoscano solo le generalità dell’interessato, senza visualizzare le altre informazioni presenti nel certificato (guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).