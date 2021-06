La tabella parla chiaro e l’ha fatta Ema, l’agenzia europea del farmaco che ha autorizzato il vaccino AstraZeneca senza limiti d’età. È del 23 aprile. Dice che con una bassa circolazione del virus, come nel settembre 2020 quando c’erano 55 contagiati ogni 100 mila abitanti alla settimana (ieri in Italia erano 26), fino a 49 […]

Avere un libro nella top ten dopo 10 giorni con zero recensioni è già una bella soddisfazione (le recensioni sono come i premi che, diceva Longanesi, “non basta rifiutarli: bisogna non meritarli”). Ma vederlo evocare un po’ da tutti senza mai citarne il titolo (un po’ come la Mercegaglia imputata per evasione) è proprio da […]

Politici&toghe Ecco la rete del “sistema Amara” “Per gli amici i favori, per gli altri la legge”, sintetizza il gip di Potenza, autorizzando l’arresto di Piero Amara, del suo complice Filippo Paradiso e disponendo l’obbligo di dimora per l’ex procuratore di Taranto, Carlo Capristo. E ad applicare il sistema binario dei “favori” e della “legge” era proprio Capristo per il quale, sponsorizzando […] di Antonio Massari

Abuso d’ufficio nel mirino Bimbo ferito all’asilo, indagata sindaca Pd. È rivolta bipartisan: “Leggi da cambiare” L’avviso di garanzia le era stato fatto recapitare il 3 giugno, ma la sindaca Pd di Crema, Stefania Bonaldi, ne ha dato notizia ieri durante il consiglio comunale. L’accusa che le muove la Procura di Cremona è quella di lesioni colpose su un incidente avvenuto il 20 ottobre in un asilo nido di Crema: un […] di Giacomo Salvini

Biden riporta l’America in Europa: “Fidatevi di noi” Il baedeker, la guida che Joe Biden porta con sé in viaggio per l’Europa, è un rapporto redatto dal Consiglio per la sicurezza nazionale: una traccia che gli serve a non perdere la bussola dell’interesse nazionale degli Stati Uniti nelle diverse riunioni dei prossimi giorni, il Vertice del G7, da venerdì a domenica, in Cornovaglia; […] di Giampiero Gramaglia

L’intervista – Valeria Poli “Trombosi nei giovani correlati a uso AZ: scienziati omertosi” Valeria Poli, docente di Biologia molecolare all’Università di Torino e presidente della Sibbm (Società italiana di biofisica e biologia molecolare), è tra i firmatari dell’appello diffuso dall’associazione Luca Coscioni che chiede di non somministrare ai giovani i vaccini a vettore adenovirale AstraZeneca e Johnson & Johnson. L’hanno sottoscritto, tra gli altri, Anna Rubartelli che insegna […] di A. Man.

über Alles Brevetti, la strategia Ue parla sempre tedesco La strategia europea sui vaccini parla tedesco. È infatti soprattutto la Germania il Paese che sta beneficiando delle scelte di Bruxelles. “La Commissione europea si è finora assicurata 4,4 miliardi di dosi di vaccini contro Covid-19 e sono in corso negoziati per ulteriori dosi”, dice l’istituzione guidata da Ursula von der Leyen, tedesca della Cdu, […] di Stefano Vergine

Liguria C’è il Capodanno gregoriano e c’è quello cinese. E poi quello di Toti Dopo il Capodanno gregoriano e quello cinese, lunedì sera i liguri hanno festeggiato una nuova ricorrenza: il capodanno di Toti. Una festa in grande stile per salutare la zona bianca e “tornare alla vita” per usare le parole del presidente della Regione Liguria, da sempre grande fautore della fine delle restrizioni anti-Covid. Toti l’aveva presentata […] di Giacomo Salvini

Fannulloni e Rdc Sammontana&C. trovano i lavoratori: basta pagarli Se si ascolta solo la voce dei titolari di alberghi e ristoranti, sembra che siano loro gli unici imprenditori del Paese a offrire posti di lavoro, sistematicamente rifiutati da una generazione di “fannulloni”, “amanti dei sussidi”, primo tra tutti l’esecrato reddito di cittadinanza. In realtà, i dati diffusi ieri da Anpal e Unioncamere dicono l’esatto […] di Roberto Rotunno

Il personaggio Mladic, il massacratore che dà la colpa al destino Fin dal giorno della sua cattura, nel 2011, il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic ha tentato di far ricadere sul destino la colpa dei crimini di guerra da lui commessi durante la guerra balcanica che insanguinò la regione per tre anni dal 1992. Il “macellaio” che diede l’ordine ai propri soldati di sterminare tutti gli uomini, […] di Roberta Zunini

Carteggio inedito Con Celan l’amore è… di versi Tra i due celebri poeti. A tu per tu con la Bachmann di Massimo Novelli