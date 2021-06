“Trasgredire per trasgredire trasforma il trasgressore in traditore!”. Gabriele Salvatores a caccia di comici. O almeno, in Comedians, il nuovo film del regista premio Oscar per Mediterraneo, è Natalino Balasso ad allenare sei aspiranti stand-up comedian stanchi della mediocrità delle loro vite, per poi sottoporli in un club alla scelta di un esaminatore (Christian De Sica). Ognuno ha il suo stile, ognuno userà colpi bassi e ognuno le tenterà tutte pur di strappare il biglietto del successo. Sarà proprio Gabriele Salvatores, in diretta mercoledì 9 giugno alle 15 sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano e sulla pagina Facebook di FqMagazineit, nella nuova puntata di Spin Off di FQMagazine a raccontare a Ilaria Mauri e Davide Turrini il suo nuovo film, che poi è un reboot del suo vecchio Kamikazen: ultima notte a Milano (1989).