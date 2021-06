Continuano a migliorare i dati relativi alla pandemia di coronavirus in Italia. Secondo quanto si legge nella bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale effettuato dal ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, scende ancora l’indice di contagio Rt nazionale che passa dallo 0,72 di 7 giorni fa allo 0,68 di oggi. Ma a registrare un netto crollo è l’incidenza dei casi su 100mila abitanti: si è passati dai 47 ogni 100mila persone della settimana scorsa ai 32 di quella appena conclusa, con un calo del 30% in appena 7 giorni. Una situazione in costante miglioramento che, secondo le previsioni, permetterà a un terzo del Paese, circa 12 milioni di persone interessate, di entrare nella fascia di rischio più bassa, la cosiddetta zona bianca, da lunedì prossimo.

Il monitoraggio dovrebbe decretare l’entrata nell’area di rischio più bassa per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Queste ultime si aggiungerebbero a Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 14 giugno, invece, potrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento (che hanno da questa settimana già ottimi dati), mentre dovranno aspettare il 21 giugno Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. Ultima ad entrare in zona bianca, sempre secondo le stime, sarà la Valle d’Aosta, presumibilmente il 28 giugno.