“Lavoro qui in azienda da circa 20 anni, mi fa piacere che abbiano creato questo hub, messo a disposizione per noi. Mi aspettavo questa possibilità, siamo una grande famiglia“. A dirlo è una dipendente dell’Unione Industriale di Torino. Da oggi le aziende hanno messo a disposizione i propri spazi per effettuare i vaccini a chi vi lavora o in soccorso delle aziende medio piccole. “È uno sforzo importante dell’Unione Industriale, insieme a Comune, Regione e Asl. A regime potremo dare 800 vaccini al giorno”. A dirlo Angelo Cappetti, direttore dell’Unione Industriale di Torino.