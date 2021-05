Cala ancora, come di consueto nel fine settimana, il numero di contagi giornalieri da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 2.949 le persone risultate positive ai test, contro le 3.351 di ieri. Questo a fronte, però, di un numero di tamponi nettamente inferiore: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 164.495, contro i 247mila di ieri, con il tasso di positività che, così, sale dall’1,3% all’1,7%. Il calo costante dei casi è più evidente se paragona il numero totale dei positivi registrati nell’ultima settimana e quelli dei sette giorni precedenti: 23.836 contro i 33.084 della settimana che va dal 17 al 23 maggio, un calo del 30% circa. Scende anche il numero dei decessi che oggi sono 44, contro gli 83 di ieri. Si tratta del numero di vittime giornaliere più basso dal 14 ottobre.

I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono stati 6.574, un numero che permette un’ulteriore diminuzione di quello delle persone attualmente positive che scendono di 3.670, attestandosi a 238.296. Prosegue così anche l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere italiane: sono 1.061 i pazienti in terapia intensiva per il Covid, in calo di 34 rispetto a ieri, mentre sono 6.591 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.

Prendendo in considerazione i dati regione per regione, in numeri assoluti la più colpita oggi è ancora la Lombardia con 458 contagi. Seguono la Campania con 385, la Sicilia con 348, il Lazio con 278 e la Toscana con 263.