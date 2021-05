Il vincitore del circuito canto di “Amici di Maria De Filippi” e primo sia nella classifica FIMI album che singoli, Sangiovanni sarà ospite del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti giovedì 27 maggio dalle ore 12 su Facebook e YouTube FqMagazine de Il Fatto Quotidiano. Sangiovanni – nome d’arte di Giovanni Pietro, classe 2003, nato a Vicenza – ha ottenuto questa settimana l’Oro per l’Ep “Sangiovanni” in una sola settimana ed è primo tra gli album. Poi il disco di platino per il singolo “Tutta la notte” e oro per il singolo “Malibù”. Nella chart dei singoli più venduti in Italia Sangiovanni è al primo posto con “Malibù”, al terzo con “Tutta la notte” e al quarto con “Lady”.

Questo è un momento d’oro per Sangiovanni che ha conquistato cinquanta mila euro in gettoni d’oro ad “Amici” in quanto vincitore del circuito canto, il Premio della Critica TIM dal valore di 50mila euro (decretato da 26 testate giornalistiche compreso FqMagazine), il Premio SIAE per il Miglior Testo, consegnato da Giovanni Caccamo, del valore di 20mila euro in gettoni d’oro (“per la sua capacità di tradurre concetti profondi e talvolta complessi in modo semplice, universale e contemporaneo. Per la sua curiosità e freschezza. Per l’intelligenza creativa”) e infine il Premio delle radio (decretato dai giudizi di RDS, Radio Italia, R101 e RTL 102.5) per l’inedito preferito “Malibù”.