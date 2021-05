Un’altra cartella esattoriale? Basta! E il piccolo imprenditore all’improvviso dà di matto e diventa rapinatore. Gianmarco Tognazzi presenterà in diretta il film Ostaggi nello speciale cinema di Spin Off alle ore 15 di mercoledì 26 maggio in diretta sulla pagina Facebook di FQMagazine e Youtube del FattoQuotidiano. Tra le sgraziate grinfie del rapinatore Tognazzi ci finiscono una escort, una pensionata cardiopatica, un panettiere pavido e un venditore siriano. Sarà il commissario Alessandro Haber a sbrogliare comicamente la matassa. Il film diretto da Eleonora Ivone è disponibile su Sky Prima Fila dal 15 maggio. Ospite della diretta anche il co-protagonista di Ostaggi, Jonis Bascir (Villa Arzilla, Un medico in famiglia).