L’arresto di Roman Protasevich è già un caso internazionale. La vicenda che ha coinvolto l’ex direttore del canale Telegram Nexta, fermato a Minsk dopo che le autorità bielorusse hanno fatto dirottare il volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius, ora si allarga anche alla sua compagna Sophia Sapega, cittadina russa di 23 anni, che sta frequentando un master all’Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell’ambito del programma di Diritto Internazionale e dell’Ue. Anche lei è finita in manette e si trovava sempre a bordo dello stesso volo che è stato dirottato da un MIG-29 dell’aeronautica bielorussa. Ma il governo di Minsk prende le distanze dalle condanne arrivate finora da Bruxelles e Washington e difende le sue azioni che, dichiara il ministero degli Esteri, “hanno rispettato pienamente le regole internazionali stabilite”, aggiungendo che il caso del volo Ryanair in viaggio da Atene e Vilnius dovrebbe essere visto dal punto di vista della sicurezza che è stata fornita e che in Occidente politicizzano la situazione e arrivano a conclusioni affrettate.

Ma Protasevich e Sapega non sono gli unici due passeggeri fatti scendere a Minsk: un membro del Presidium del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, l’ex ministro della cultura Pavel Latushko, citato da Interfax, spiega che in tutto sono 4 i passeggeri di nazionalità russa che non hanno proseguito il viaggio verso Vilnius dopo il dirottamento. Protasevich è di nazionalità bielorussa.

Cosa rischia Protasevich – Nel settembre 2020 Nexta e gli altri canali associati erano stati dichiarati “estremisti” e messi fuori legge in Bielorussia. Protasevich e il collega Stsyapan Putsila erano stati iscritti nella lista delle “persone coinvolte in atti di terrorismo” e incriminati per “incitamento a disordini di massa”, “incitamento all’odio sociale” e “gravi violazioni dell’ordine pubblico”, reati per i quali rischiano fino a 15 anni di carcere. Protasevich, ricercato per aver organizzato le proteste dello scorso anno contro Lukashenko, dal 2019 vive in esilio in Polonia, Paese che ha respinto la richiesta di estradizione di Minsk.

Blinken: “Serve indagine internazionale” – Dopo le dure parole di condanna dell’Unione europea, anche gli Stati Uniti accusano il “regime di Lukashenko” per voce del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che in un tweet ha affermato che dirottare un volo commerciale e arrestare un giornalista è un atto “sfrontato e scioccante”. Il segretario di Stato ha quindi chiesto “un’indagine internazionale” e annunciato che “ci stiamo coordinando con i nostri partner sui prossimi passi. Gli Stati Uniti – ha aggiunto – sono con il popolo della Bielorussia“.