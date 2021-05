Vaccini dati ai giovanissimi, over 18, che accompagnano un anziano, over 80, all’hub vaccinale. Si chiama “Proteggi te e i nonni” ed è l’iniziativa messa in campo dalla regione Sicilia per tre giorni, da venerdì 21 maggio a domenica 23. Già nella prima giornata sono state decine le adesioni con alcuni giovani che hanno atteso fin dalle 7 della mattina fuori dall’hub per poter accompagnare un anziano, anche senza conoscerlo, come spiega Daniele Busalacchi, intervistato dall’Ansa. Per ricevere la somministrazione, infatti, come ha sottolineato anche la Regione nell’annuncio dell’iniziativa, non è necessario essere legati da vincoli di sangue. Così chi come Daniele ha già i nonni vaccinati, o chi non li ha, ha potuto comunque ricevere la dose: “Ho avuto fortuna”. Contenta anche la signora accompagnata che ha commentato: “Ho guadagnato un nipote acquisito”.

Secondo le indicazioni della regione “Per partecipare basta aver compiuto i 18 anni e aderire alla vaccinazione con un siero a vettore adenovirale, il monodose Johnson & Johnson o Vaxzevria, nuova denominazione del vaccino AstraZeneca – si legge in una nota del commissario per l’emergenza Covid a Palermo – Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna. Gli accompagnatori over 18 possono essere anche più di uno”.