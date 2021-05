“Il vaccino è un bene comune e deve essere accessibile a tutti. Con la presidenza italiana del G20 e il Global health summit che si terrà proprio a Roma il prossimo 21 maggio, il nostro Paese ha l’occasione di farsi parte attiva nel promuovere la liberalizzazione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19 e di tutti i diritti di proprieta’ intellettuale necessari per produrli, in un’ottica di rafforzata cooperazione a tutela della salute pubblica”. È il tema sul quale si confronteranno in diretta streaming dalle 15 Davide Crippa, Graziano Delrio e Nico Stumpo, oltre a Monica Di Sisto, vicepresidente dell’associazione Fairwatch, Sara Albiani, responsabile Salute globale di Oxfam Italia, moderati da Diego Motta. “Un obiettivo che dobbiamo raggiungere se vogliamo incrementare la produzione dei vaccini e garantire una diffusione più equa tra i Paesi, soprattutto per quelli economicamente più svantaggiati, impedendo cosi’ che il virus si diffonda con le sue varianti. Dobbiamo agire ora – si legge ancora in una nota M5s per presentare l’evento – per mettere i Paesi nelle condizioni di affrontare le emergenze future”.