Un automobilista è finito nel sottopassaggio pedonale che unisce Mestre e Marghera. Il motivo? Un errore del sistema di navigazione che riconosce la strada dedicata ai pedoni come una normale strada per le automobili. Il video, diventato virale, è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Buongiorno Marghera” e girato da Robert Kent: nelle immagini l’automobilista, una volta capito l’errore, prova prima a fare retromarcia, poi, esortato dai pedoni presenti, avanza per uscire dal lato opposto della ferrovia.