Sale la tensione nel canale della Manica tra Regno Unito e Francia per effetto della Brexit. Circa 50-60 pescherecci francesi stanno inscenando da giorni una protesta al largo dell’isola britannica di Jersey contro le condizioni ritenute penalizzanti imposte da Londra alla loro attività. Martedì la ministra francese responsabile del Mare, Annick Girardin, all’Assemblea nazionale di Parigi aveva detto che la Francia è pronta a ricorrere a “misure di ritorsione” nei confronti dell’isola di Jersey se le autorità britanniche continueranno a limitare l’accesso dei pescatori francesi alle sue acque territoriali. E così è stato. Il premier inglese Boris Johnson ha inviato due navi da guerra (Severn e Tamar) nella tarda serata di mercoledì per pattugliare l’area e scoraggiare il tentativo di blocco ingaggiato dai pescatori. A questa azione però ne è seguita un’altra: come riporta Le Figarò, il presidente Macron ha inviato a sua volta due navi militari per presidiare l’area.

La protesta, giustificata dal governo di Parigi, nasce dal rifiuto del governo locale di Jersey – autonomo, ma forte della tutela di Londra – di consentire l’accesso a molti di loro nelle proprie acque di pesca sullo sfondo di un’interpretazione restrittiva del capito sulla pesca dell’accordo quadro sul dopo Brexit sottoscritto nei mesi scorsi fra Regno Unito e Ue. Interpretazione che ha limitato drasticamente dalla settimana scorsa il numero di licenze rilasciate da Jersey – che si trova a 22 chilometri dalle coste della Normandia – ai pescherecci francesi in mancanza di tutta una serie di documenti richiesti. Di qui la proteste di Parigi e la reazione dei pescatori, sfociata nella minaccia del blocco di St. Helier, capitale e porto principale dell’isola, con il rischio di privare i suoi abitanti persino della corrente elettrica.

La risposta del governo locale con la richiesta di aiuto a Londra, arrivato sotto forma di due unità della Royal Navy incaricate ora di “monitorare la situazione”. Il Regno Unito assicura “il suo incrollabile sostegno a Jersey”, ha fatto sapere ieri sera Boris Johnson dopo colloqui avuti con il Chief Minister della piccola isola, John Le Fondé, e il ministro degli Esteri, Ian Gorst. Nel frattempo però le proteste vanno avanti: “I nostri battelli sono partiti da un po’ ovunque, dalla Bretagna, dalla Normandia. E’ incredibile essere riusciti a radunare così tanta gente“, ha dichiarato all’Afp uno dei pescatori francesi che partecipano alla manifestazione, Roman Davodet. Fonti giornalistiche sul posto affermano che, mentre altri pescherecci continuano ad affluire, alcuni fra essi tentano di impedire al cargo Commodore Goodwill di uscire dal porto di Saint-Hélier. Almeno tre pescherecci della stessa Jersey si sarebbero uniti alla protesta.