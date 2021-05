Nuovo ostacolo al processo di investitura di Giuseppe Conte come leader del Movimento 5 stelle. Il M5s impegnato nella fase di rifondazione dovrà tenere conto anche della decisione del tribunale di Cagliari che, nell’ambito del procedimento sull’espulsione della consigliera regionale grillina Carla Cuccu, ha respinto il ricorso di Vito Crimi. I giudici ritengono infatti che il ruolo del capo politico reggente non sia più valido e non hanno rivisto la decisione presa a febbraio scorso di nominare al suo posto un curatore legale. Gli avvocati di Cuccu, Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, chiedono ora che “il M5s proceda alla nomina del nuovo legale rappresentante a norme di Statuto” e che, in particolare, si proceda all’elezione del direttorio, come previsto dal voto di inizio anno sulla piattaforma Rousseau. Un’ipotesi però, di fatto, già respinta dal Movimento.

La sentenza della Corte d’Appello, hanno replicato i 5 stelle in una nota poco dopo, “ha una portata limitata e ben circoscritta: mira a garantire alla ricorrente, Carla Cuccu, la corretta instaurazione del contraddittorio processuale, con funzione strumentale ai fini del singolo processo e nell’ambito del quale esaurisce la sua funzione” e dunque non ci sarebbe “nessun accertamento in via assoluta e definitiva circa la carenza di un rappresentante legale del Movimento”. E, continua la nota, “la Corte di appello ha ritenuto il provvedimento di nomina del curatore non reclamabile, senza essere entrato nel merito della decisione del giudice del tribunale“.

Al centro della contesa c’è appunto la leadership del Movimento (e in particolare la rappresentanza legale) che, dalle dimissioni di Luigi Di Maio, è stata affidata al reggente Vito Crimi. A inizio anno però gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno votato per la modifica dello statuto del M5s, introducendo un Comitato direttivo di cinque membri al posto del Capo politico, con tutte le funzioni di rappresentanza legale. Ma quel Comitato non è stato ancora eletto, in attesa che la leadership passi a Giuseppe Conte, e la reggenza è rimasta in mano a Crimi (come indicato da Beppe Grillo). Su questo punto si sono scontrati il garante Davide Casaleggio: quest’ultimo, da poco separato dal Movimento, ha annunciato la decadenza di Crimi, ma è stato smentito dal comico.

Il caso però è molto intricato ed è esploso quando la consigliera regionale M5s della Sardegna, Carla Cuccu. E ora i timori riguardano due fronti: gli effetti sulle ultime espulsioni di parlamentari (tutte sottoscritte da Crimi) e quelli sull’investitura di Giuseppe Conte. Uno degli scenari estremi prevede infatti che sulla piattaforma Rousseau sia davvero indetta la votazione per eleggere il Comitato direttivo a 5. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, infatti, gli avvocati di Cuccu hanno intenzione di notificare alla procura l’ordinanza della Corte d’Appello che ha rigettato il ricorso di Vito Crimi, in modo che possa procedere agli incombenti previsti dal codice di procedura civile per la nomina del legale rappresentante. In pratica gli avvocati vogliono chiedere alla procura di sollecitare il M5s affinché venga indetta la consultazione online per l’elezione dei membri del Comitato direttivo grillino, ora vacante.

Ad agitarsi ora sono anche gli ex M5s espulsi per aver votato contro alla fiducia al governo Draghi. “E quindi… che significa? La mia espulsione nasceva da una richiesta ufficiale del ‘capo politico’ che, a quanto pare, non era capo politico come ho ripetuto più volte nei mesi passati (tra l’altro). Torno ad essere un portavoce del Movimento 5 Stelle?”, ha scritto su Facebook il deputato Alessio Villarosa. E così anche la deputata Manuela Corda: “Ma guarda?! La verità viene sempre a galla! Il reggente non era più capo politico al momento delle espulsioni. Cosa che abbiamo contestato tutti nei ricorsi presentati. Dunque, a che titolo avrebbe sbattuto fuori i suoi colleghi dal gruppo? Può una persona auto-prorogarsi per un anno e mezzo in un ruolo di comando fregandosene anche delle votazioni fatte agli Stati Generali dove si era deciso che a dirigere il Movimento fosse una guida collegiale regolarmente votata dagli iscritti? Curioso appellarsi alle regolette per mettere alla porta i colleghi e poi non rispettarne neanche mezza!”.