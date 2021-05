Fate finta di non sapere niente e immaginate questa scena. Il sottosegretario 5Stelle all’Economia parla con Beppe Grillo dell’inchiesta sul figlio per stupro e gli dice di non preoccuparsi perché “il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi”. Nell’ordine, accadrebbe questo: telegiornali, giornali e talk sparerebbero la notizia a reti ed edicole unificate […]

Il caso “La madamina Sì Tav pagata dai partner di Fs” Lavorare per conto di un progetto, la Torino- Lione, e poi portare in piazza migliaia di persone a sostegno di quello stesso progetto, tacendo sui propri interessi diretti. C’è riuscita – accusano i No Tav – Simonetta Carbone, titolare di un’agenzia di relazioni pubbliche di Torino che ha ottenuto nell’agosto 2018 un affidamento da 90mila […] di Andrea Giambartolomei

Ombre rosse. Gli arresti di Parigi (e gli anni di piombo) Pro “Una vendetta? Non direste le stesse cose per i fascisti delle stragi” Achi dice che la carcerazione di un vecchio, dopo cinquant’anni, si chiama vendetta e non giustizia; che a mezzo secolo dai fatti, i loro protagonisti sono cambiati; che non si può perseguitare a vita i militanti delle Br, delle altre formazioni combattenti […] di Gianni Barbacetto

Comunali Accordi difficili: Pd e 5S insieme solo ai ballottaggi Il voto a ottobre – Letta e Boccia spingono per l’intesa con il Movimento, ma soltanto a Napoli si va verso il candidato unitario al primo turno di Lorenzo Giarelli

La “Loggia”. Perugia indaga per associazione segreta La Procura di Perugia indaga per “associazione segreta”, ovvero per violazione della “legge Anselmi” (approvata dopo la scoperta della P2). Ipotesi di reato ereditata dalla Procura di Milano e mantenuta per valutare se possa riguardare magistrati della Procura di Roma. La norma riguarda la creazione di “associazioni segrete, come tali vietate dall’articolo 18 della Costituzione” […] di RQuotidiano

Anni di lotta Rider e non solo: buon 1° maggio, ma senza diritti Dai corrieri Amazon ai braccianti di Rob. Rot.

Lazio, Regione vs Roma Rifiuti: Zingaretti commissaria, Raggi va al Tar Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Ma il Campidoglio ha già pronta l’impugnativa con la quale si rivolgerà al Tar del Lazio per sospendere il provvedimento e far decidere a un giudice amministrativo chi ha ragione. La decisione plateale del governatore Nicola Zingaretti […] di Vincenzo Bisbiglia

Insider trading Diasorin, indagati l’ad Rosa e Venturi del San Matteo Notizie riservate veicolate da un alto dirigente dell’ospedale S.Matteo di Pavia e da un vertice della multinazionale Diasorin. Accusa: insider trading. Ieri, la Procura di Milano ha chiuso l’indagine. Due gli indagati: il presidente del S. Matteo Alessandro Venturi e l’ad di Diasorin Carlo Rosa, entrambi già accusati a vario titolo dalla procura di Pavia […] di Mar. Fra. e dav. mil.

Inchiesta di Genova Morandi, la verità nella chat del fantacalcio: “Facevamo controlli soltanto con i binocoli” Il Ponte Morandi è appena crollato e la verità cancellata dai documenti ufficiali si fa strada in un luogo impensabile, la chat aziendale del fantacalcio dei dipendenti di Spea, la società incaricata del monitoraggio delle opere autostradali: “Sono stato a Genova tre anni e le pile e le stilate della pila non le abbiamo mai […] di Marco Grasso

Guerra di nervi Il Paese in crisi costante “ostaggio” di King Bibi Tre giorni prima della scadenza del suo mandato per formare un governo, Netanyahu sta conducendo una guerra psicologica contro l’altra parte. Il suo obiettivo finale è impedire ai suoi rivali di raggiungere accordi che consentirebbero a Naftali Bennett e Yair Lapid e agli altri giocatori del blocco composto da sette partiti di ottenere il mandato […] di Fabio Scuto