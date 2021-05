Oggi sabato primo maggio 12.965 persone sono risultate positive al coronavirus, frutto di 378.202 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si abbassa così al 3,4%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 226 morti. I ricoverati per Covid in area medica sono in totale 18.381, quindi 559 in meno rispetto a ieri. Calano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: il saldo tra entrate e uscite dice -61, con 143 nuovi ingressi giornalieri. In totale in rianimazione ci sono 2522 pazienti Covid nei reparti di rianimazione. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.542, 5728 in meno da ieri grazie anche a 18.466 guariti nelle ultime 24 ore.

Rispetto ai dati di venerdì (ieri), quando sono stati 13.446 i contagi accertati con un tasso di positività che era al 3,9%, i contagi del primo giorno di maggio scendono sotto quota 13mila e anche l’incidenza di abbassa di mezzo punto percentuale. C’è un leggero miglioramento anche rispetto a sette giorni fa (sabato 24 aprile), quando erano 13.817 le persone risultate positive, con un tasso di positività del 4,3%. Oltre a un calo del numero dei nuovi casi, in questa settimana si assiste anche a una diminuzione del numero di morti rispetto alla settimana precedente. La media resta comunque di 300 decessi ogni giorno.

Resta evidente invece la riduzione della pressione sugli ospedali: negli ultimi sette giorni sono calati di 2.590 unità i ricoverati nei reparti ordinari e di 372 i pazienti Covid che invece si trovano in terapia intensiva. Ma guai a concedersi dei cali d’attenzione, ha sottolineato il report settimanale dell’Iss, visto che l’indice Rt nazionale torna a salire a 0,85, con tre regioni sopra la soglia critica di 1, mentre in otto la soglia di occupazione delle terapie intensive, seppur in calo rispetto alla settimana passata, rimane alta.

A livello regionale la Lombardia registra 2.139 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.950. Intorno a quota mille nuovi casi in 24 ore ci sono il Lazio (1.069), la Puglia (1.130), la Sicilia (1.000), poi l’Emilia-Romagna con 941 positivi, il Veneto che ne registra 914, la Toscana con 895 e il Piemonte a 882.