Un volo proveniente da uno scalo dall’India e diretto in Italia è stato annullato per ragioni di sicurezza anti Covid. L’aereo, che doveva atterrare all’aeroporto di Fiumicino, era inizialmente previsto per le 4 di mattina, poi rimandato alle 14 e infine annullato. La decisione è arrivata dopo che due giorni fa su un velivolo proveniente da New Delhi e atterrato sempre a Fiumicino 23 passeggeri sono risultati positivi al coronavirus.

Attualmente, l’ingresso in Italia dei cittadini di India, Bangladesh e Sri Lanka è stato vietato, eccetto per i residenti che dovranno sottoporsi a quarantena e tamponi, dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Eppure le misure di contenimento aeroportuale – non applicate a voli già programmati – non hanno impedito la diffusione del contagio, specialmente nel Lazio. Stamani infatti, durante la trasmissione Agorà, l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato è tornato a chiedere il blocco totale dei voli dall’India, che sta collassando a causa dei troppi contagi favoriti dalla nuova variante.

A seguito della scoperta di 87 tamponi positivi (che si vanno ad aggiungere ai 300 di ieri) nella comunità Sikh in provincia di Latina, si è creato allarme nel territorio, al punto che Sabaudia potrebbe diventare zona rossa. In mattinata è previsto un vertice in Prefettura con l’obiettivo di scongiurare la diffusione del virus in un’area come quella in provincia di Latina, dove la popolazione indiana conta circa 30 mila persone tra regolari e irregolari.