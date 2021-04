I membri della Xi’an Symphony Orchestra suonano mentre il razzo Long-March 5B, con il primo modulo della stazione spaziale cinese, decolla dietro di loro. Il governo cinese ha così inaugurato la missione che porterà i suoi astronauti a vivere stabilmente nello spazio per lunghi periodi di tempo. Il razzo, spedito in orbita poche ore fa, è costituito dal modulo centrale di Tianhe, che ospita attrezzature di supporto vitale e uno spazio adatto per vivere e sarà la struttura portante di tutta la stazione spaziale. Questa si chiameà “Tiangong”, il cui nome significa “Palazzo celeste”, e dovrebbe essere operativa entro il 2022, dopo circa 11 missioni spaziali che porteranno in orbita i diversi moduli pronti per essere assemblati.