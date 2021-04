“Belen Rodriguez è in un momento d’oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si sussurra che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. A quale cifra ammonta? Ah, saperlo”, ha scritto il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. A pochi giorni di distanza su Dagospia era apparso uno strano indovinello: “La famosa showgirl per presenziare in un noto show di prima serata avrebbe intascato quasi 100 mila euro. Di chi stiamo parlando?”.

Un due più due piuttosto facile che ha fatto subito rumore, una cifra ritenuta fuori mercato, ancora di più per le logiche del servizio pubblico in questo momento storico. La Rodriguez per ricevere la sorpresa nel programma di Serena Rossi ha davvero ricevuto quasi 100 mila euro di cachet? La domanda se la sono posta i parlamentari della Lega che hanno portato il caso Belen in commissione di Vigilanza Rai, gli esponenti del Carroccio hanno deciso di chiedere spiegazioni ai vertici del servizio pubblico.

“Da varie fonti di stampa risulta che, per la partecipazione alla puntata, quale ospite, al programma Canzone Segreta in onda su Rai1, la soubrette Belen Rodriguez abbia ricevuto un compenso assolutamente fuori mercato che, sempre secondo le fonti di stampa, dovrebbe ammontare a circa centomila euro. In un momento delicato per il nostro Paese, con una pandemia che ha messo in ginocchio l’economia, con tante famiglie, lavoratori, commercianti, imprenditori piegati dalla crisi, e in un ultima analisi con una Rai dai conti in rosso, una cifra simile –se le voci dovessero essere confermate– rappresenterebbe una intollerabile leggerezza da parte del servizio pubblico e uno schiaffo ai cittadini che pagano il canone, anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative e che, sempre secondi fonti stampa, avrebbe un esorbitante costo per singola puntata”, si legge nella missiva firmata dai senatori e deputati leghisti Bergesio, Capitanio, Cavandoli, Coin, Fusco, Maccanti e Pergreffi.

“Alla luce di quanto esposto si chiede alla Società Concessionaria di conoscere l’esatto ammontare della somma ricevuta dalla sig.ra Belen Rodriguez per la partecipazione alla puntata del 9 aprile 2021, e, più in generale, a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata“, conclude la nota. Al momento da Viale Mazzini non si registrano reazioni.