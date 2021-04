Sono 13.385 i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia, frutto di 336.336 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 344 le vittime in un giorno, che portano il totale dei morti Covid dall’inizio della pandemia oltre quota 120mila. I decessi sono ora esattamente 120.256.

I contagi accertati oggi sono in crescita rispetto ai 10.404 di martedì e solo leggermente inferiori ai 13.884 nuovi casi di mercoledì scorso. Segnali di una frenata nella discesa della curva: anche il tasso di positività è oggi risalito al 4%, più alto del 3,4% di ieri e del 3,8% di sette giorni fa. In questi primi tre giorni della settimana si contano 32.233 contagi, solo 2.549 in meno rispetto a quelli registrati tra lunedì e mercoledì scorso. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.994.894.

Notizie migliori arrivano dagli ospedali: sono 2.711 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 37 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 168 (ieri 177). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.860 persone, in calo di 452 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi scendono così sotto quota 20 mila. Gli attualmente positivi sono invece 442.771 (-5.378 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.431.867 (+18.416).

A livello regionale, il maggior numero di casi viene registrato in Lombardia: i nuovi contagi oggi sono 2.442. Segue la Campania con 1.844 positivi nelle ultime 24 ore, poi la Puglia con 1.282. Sopra quota mille tornano oggi anche il Piemonte con 1.187 e il Lazio con 1.078. La Sicilia si ferma a 980 nuovi contagi, seguita da Veneto (963), Toscana (847) ed Emilia-Romagna (642). Resta alto il numero di nuovi casi anche in Calabria, oggi 492, e in Sardegna, che ne conta 264.