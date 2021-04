Tre Oscar per Nomadland sono un po’ troppi? Chloé Zhao meglio di David Fincher? Anthony Hopkins meglio di Gary Oldman? Laura Pausini e i candidati italiani sconfitti meritavano di più? E alla fine il politicamente corretto ha davvero trionfato agli Oscar2021? Ne parliamo alle 15 in diretta streaming con le vostre domande e le vostre considerazioni, e il direttore del Festival di Venezia, Alberto Barbera che, ancora una volta, ci aveva visto giusto, selezionando Nomadland in Concorso poi diventato Leone d’Oro. L’appuntamento è lunedì 26 aprile 2021 alle 15: Davide Turrini e Ilaria Mauri con Anna Maria Pasetti commentano la notte degli Oscar 2021 in diretta sulla pagina Facebook FqMagzine.it e sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano.