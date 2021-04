Al via l’hub per le vaccinazioni più grande d’Italia, situato all’interno del Palazzo delle Scintille a Milano è pronto a inoculare 10mila dosi al giorno, nella fase massiva della campagna vaccinale, come spiega il direttore dell’ospedale Policlinico: “Il centro sarà aperto sette giorni su sette dalle otto alle venti, confidiamo che le dosi arrivino per lavorare a pieno regime.”