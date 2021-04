Forse impiccarsi al 30 aprile come data imperativa per consegnare tutto non è stata una buona idea e magari in cuor suo – e senza la grande stampa a trasformare la tempistica in un feticcio – Mario Draghi l’avrebbe evitato. Ma ormai è diventata una questione di principio. E alla fine è dovuto intervenire di […]

Quando morì papa Luciani, 33 giorni dopo papa Montini, Lotta Continua titolò: “È rimorto il papa”. Ieri invece è rimorto il M5S. La notizia, come disse Mark Twain per smentire le indiscrezioni sul proprio decesso, “è grossolanamente esagerata”. Ma in Italia ormai le notizie le dà un branco di spostati, convinti che qualcuno li legga […]

Conflitto d’interessi – La lobby più forte Bongiorno & C: gli avvocati vero partito di maggioranza I legali che siedono in Parlamento sono ben 132, da Sisto a Boschi, da Ostellari a De Luca. Manca una legge come nell’Ue di Giacomo Salvini

Amministrative Fico è pronto per Napoli se Draghi aiuta sui debiti Il primo passo è sempre quello più lungo. Prima di ufficializzare la candidatura a sindaco che un giorno sì e l’altro pure Pd e M5S gli stanno proponendo per chiudere la partita Napoli, Roberto Fico vuole pensarci bene. “Non vorrei fare il sindaco che va lì solo per tagliare”, ha confidato ai tanti interlocutori, grillini […] di Luca De Carolis e Vincenzo Iurillo

I documenti inediti – 25 Aprile Gramsci, la verità sulla notte dell’arresto “Bisogna impedire a questo cervello di funzionare per venti anni”: così il pubblico ministero concludeva la sua requisitoria al processo che decretò la condanna di Antonio Gramsci dinanzi al Tribunale speciale fascista. Mai divieto fu meno efficace: nel dominio dove non comandano le catene, ma solo la libertà di pensiero, l’ordine espresso da Mussolini non […] di Gianni Marilotti

Il caso Grillo jr., i legali al contrattacco col video Raccontano che l’escalation degli ultimi giorni è stata forse il momento più duro degli ultimi due anni. Un momento così difficile che da alcuni familiari dei ragazzi indagati per violenza sessuale insieme a Ciro Grillo è arrivata la richiesta di modificare o quantomeno ridiscutere la strategia comunicativa. Il martellamento di indiscrezioni giudiziarie, commenti politici e […] di Marco Grasso

Salvini sapeva? Adesso “il Tempo” smentisce se stesso Matteo Salvini non avrebbe chiesto al suo avvocato Giulia Bongiorno, come riportato da Il Tempo, informazioni riservate sulla vicenda del presunto stupro che vede indagato il figlio di Beppe Grillo, Ciro. Bongiorno, oltre a essere senatrice della Lega, è legale della ragazza che ha denunciato il figlio di Grillo. Il quotidiano romano mercoledì aveva riportato […] di RQuotidiano

La curva dei contagi “Rischio calcolato” da domani? No, rischio e basta Da lunedì inizierà una lenta ripartenza con il ritorno delle regioni gialle e la riapertura di attività chiuse da tempo. Rischio calcolato, è stato definito dal governo. Definizione azzardata, perché se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, con i dati e i sistemi di monitoraggio a nostra disposizione, qualunque modello predittivo ha quasi […] di Giorgio Sestili

La storia – Memoria ritrovata Lea Schiavi, “antifa” reporter giramondo che visse due volte Al Freedom Forum Journalists Memorial di Arlington, in Virginia, il suo nome è il primo tra quelli delle donne giornaliste cadute in guerra. Il suo ricordo è scolpito dalla primavera del 1996, quando il Memorial venne inaugurato a maggio da Hillary Clinton, che disse: “Nella vita e nel lavoro di questi 934 giornalisti, azioni e […] di Massimo Novelli

Messaggio anonimo Ponte Morandi, lettera del 2014 annunciava crollo “Il vecchio ponte crolla, penso che sia meglio intervenire”. Una lettera anonima inviata l’8 ottobre 2014 anticipava quanto poi davvero accaduto: il cedimento del Ponte Polcevera. La missiva, forse scritta da una fonte interna, era stata mandata fra gli altri all’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, all’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e […] di Marco Grasso

Il dossier – Addio al “Piano Amaldi” Scienziati traditi: nel Pnrr pochi fondi per la ricerca di base I ricercatori e gli scienziati, anche quelli che più di altri avevano visto nel cambio di governo il ben noto “cambio di passo”, ora sono arrabbiati: dopo un anno di lotte, lettere, petizioni, moral suasion, studi, polemiche e anche entusiasmo per chiedere che una volta per tutte i fondi destinati alla ricerca venissero portati ai […] di Virginia Della Sala

L’intervista – Riccardo Fraccaro “Il superbonus è essenziale Il premier rispetti i partiti” In un nuovo giorno di nuvolaglia per il governo Draghi, il 5Stelle Riccardo Fraccaro assicura di non essere preoccupato: “Questo esecutivo per noi del M5S è nato per portare avanti la transizione ecologica, per l’ambiente e lo sviluppo. Ed è su questo che dobbiamo vigilare e proporre”. Voi del M5S siete insorti sulla proroga del […] di Luca De Carolis

Nostalgia degli anni 90 Trasporti, rifiuti, acqua: tornano le liberalizzazioni dei servizi pubblici A Bruxelles, pare, soffrono di una sorta di Ostalgie (la nostalgia della Ddr diffusa nell’est tedesco), ma per gli anni Novanta. È comprensibile: l’Ue era appena nata, tutti erano giovani e ottimisti e il mercato – che aveva appena trionfato sul comunismo – era una forza di progresso che sembrava conciliare l’arricchimento personale e più […] di Marco Palombi

Questioni comiche – Meccanismi linguistici Il grande gioco delle parole nel dizionario della risata Mi hanno arrestato per aver detto nove parole: culo, palle, succhiacazzi, figa, fanculo, figliodiputtana, piscio, merda e tette. Lenny Bruce (1966) Come dicevamo, ogni gag modifica un frame (schema narrativo) diventandone una parodia. Tramite operazioni che possono essere logiche, analogiche, o anche aleatorie (come nel cut-up, la tecnica letteraria Dada che consiste nel ritagliare con […] di Daniele Luttazzi

Il ritratto – Andrea Agnelli E l’Agnellino feroce scambiò la Superlega per il privé dei cafoni A parte i lingotti ereditati e le sopracciglia ben coltivate, non molto altro si vedeva a occhio nudo dello scalpitante Andrea Agnelli, presidente della premiata ditta Juventus, 9 scudetti negli ultimi 9 anni, appena finito in fuorigioco con la sua bella trovata della Superlega dei super ricchi, super arroganti. Diventata in meno di 48 ore […] di Pino Corrias

India e Virus: anche i ricchi piangono “Fossi stato ricoverato una settimana dopo, forse non sarei qui a raccontarlo”. Prithvi Salian, 29 anni, impiegato nell’industria navale a Mumbai, si considera un miracolato. Ieri in India per il terzo giorno consecutivo, i nuovi casi di Covid sono stati 346.786 mila, un record mondiale che travolge in particolare il Maharashtra, dove si trova Mumbai […] di Emma Desai

Danimarca I rifugiati rimandati a casa: “La Siria è un Paese sicuro” Stop asilo – L’Ue critica il governo socialista di Michela A. G. Iaccarino

1939-2021 Milva non canterà più: Bella ciao, pantera “Rossa” È morta a quasi 82 anni la grande e impegnata interprete, dalla musica leggera al teatro Martedì la camera ardente sarà allestita al Piccolo di Milano, poi i funerali in forma privata di Stefano Mannucci