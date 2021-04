Continua la lenta discesa dell’indice Rt a livello nazionale, calato da 0,85 a 0,81 negli ultimi 7 giorni, flette leggermente anche l’incidenza di nuovi casi e almeno 14 Regioni italiane si avviano verso la zona gialla. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. In conseguenza dei dati emersi dall’ultimo report, potrebbero essere infatti 14 le Regioni, più le due Province autonome, ad andare nella fascia di minori restrizioni a partire dal 26 aprile.

In rosso, salvo diverse disposizioni della cabina di regia che analizzerà i dati del monitoraggio, rimarrà solo la Sardegna. In arancione dovrebbero invece passare Puglia, Valle d’Aosta e forse anche la Sicilia. Diventerebbero gialle invece Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Il monitoraggio riporta anche una nuova lievissima diminuzione della incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100mila abitanti contro 160,5 della settimana precedente. Il dato puntuale a giovedì – che è quello preso a riferimento per le decisioni – sarebbe di 159.

Il monitoraggio è chiarissimo, alla vigilia di quella che sarà una ripartenza ampia in molte zone dell’Italia: “Il quadro complessivo resta ancora ad un livello critico”, si legge nella bozza del report. “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”, ripetono gli esperti, ricordando che “è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”.

Complessivamente, l’incidenza resta elevata e lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale resta sopra la soglia critica del 30 per cento (è al 35), anche se il numero di persone ricoverate è in diminuzione da 3.526 a 3.151. Dopo settimane, invece, torna sotto la soglia critica il tasso di occupazione dei posti letto in area medica a livello nazionale, con il 36% (il ‘limite’ è fissato al 40) anche se 12 Regioni sono ancora sopra soglia in almeno uno dei due ambiti.

Nella bozza del monitoraggio si legge che, stando ai dati, si osserva un “lieve miglioramento generale del rischio, con due Regioni (Calabria e Sardegna) che hanno un livello di rischio alto”. Quattordici Regioni e Province autonome hanno invece una classificazione di rischio “moderato (di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e cinque Regioni che hanno una classificazione di rischio basso”. Quattro Regioni, erano cinque la settimana precedente, hanno “un Rt puntuale maggiore di uno”, tra queste, due Regioni (Basilicata e Sicilia) hanno una “trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2″ mentre le altre aree del Paese hanno una “trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno”.

“Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (29.892 vs 32.921 la settimana precedente) – riporta il monitoraggio – La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (37,9% vs 37,0% la scorsa settimana)”. Anche in lieve aumento il numero di casi rilevati “attraverso la comparsa dei sintomi (38,4% vs 38,1%)”. Infine, “il 23,7% è stato diagnosticato attraverso attività di screening”.