Sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370, ma è soprattutto il calo rispetto ai 15.700 della scorsa domenica a confermare il trend di appiattimento della curva dei nuovi positivi. In calo anche le vittime, per quanto ancora numerose: 251 in un giorno contro le 310 di ieri. Complessivamente sono 230.116 i tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici, in 24 ore. Sabato i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%, in salita – come tradizionalmente atteso nei weekend – rispetto al 4,6% del giorno prima.

La settimana si chiude con 100.385 nuovi casi, una manciata in meno di quella precedente, quando furono 101.627 ma con un numero inferiore di tamponi e un giorno festivo in più. Netta la flessione rispetto a due settimane fa, quando i nuovi positivi rintracciati furono 136.473. Confermato il trend in discesa anche per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. Sono 3.311 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 29 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163, lo stesso numero di ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.648 persone, in calo di 452 rispetto al giorno precedente.

La Lombardia resta la regione con l’aumento più pesante di casi rintracciati, 1.782 nelle ultime 24 ore, di poco maggiore dei 1.700 della Campania. Oltre mille casi anche in Puglia (1.278), Lazio (1.127) ed Emilia-Romagna (1.104). Si fermano a un passo Toscana (958), Sicilia (875), Veneto (761) e Piemonte (751), mentre tutte le altre regioni riportano meno dei 500 positivi della Calabria.