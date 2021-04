In Lombardia la percentuale di persone che rifiutano il vaccino AstraZeneca è arrivato al 15 per cento. La percentuale è stata riferita dal direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, intervenendo in Commissione Sanità. “Fino ad oggi il 15% della popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali ha rifiutato” il vaccino anti-Covid di “AstraZeneca, ma abbiamo la sensazione che si tratti di una percentuale in crescita“, ha sottolineato Pavesi, che ha ribadito poi quali sono le conseguenze: chi decide di rifiutare, finisce in fondo alla lista.

Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca, ha spiegato il dg del Welfare, è “un tema difficile, un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare”. Del resto, aggiunge, “ho ricevuto segnalazioni da centri vaccinali importanti, in cui parecchia gente li sta rifiutando”. Pavesi ha tenuto tuttavia a sottolineare che “bisogna ribadire alla gente che ci sono milioni di europei che si sono vaccinati con AstraZeneca e questo non ha provocato alcun tipo di rebound. E’ un vaccino sicuro e utilizzabile“. In ogni caso, ha assicurato ancora Pavesi, “se in sede di anamnesi ci sono valutazioni critiche, possiamo fargli il vaccino Pfizer“. In tutti gli altri casi, “se non ci sono queste motivazioni, li rimettiamo in coda“.

“Riteniamo che sul fronte degli insegnanti, se non totalmente in sicurezza, abbiamo una copertura molto forte“, ha poi aggiunto il direttore generale del Welfare, sempre nel corso della sua audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale. “Complessivamente, su 258mila insegnanti o personale del comparto dell’istruzione della Lombardia, ne abbiamo vaccinati 216mila, circa l’84%. Nel 16% che manca, c’è anche una parte minoritaria che non poteva essere vaccinata con AstraZeneca a causa di una serie di patologie. Queste persone verranno successivamente richiamati e dirottate su Pfizer”, ha aggiunto Pavesi.

“Ho chiesto una campagna di comunicazione capillare e informativa perché è importante che i cittadini sappiano che i rischi sono bassissimi e che soprattutto se si rifiuta volontariamente si finisce in fondo alla lista che comporterà una vaccinazione presumibilmente al termine della campagna massiva. Non possiamo permetterci che molti anziani over 70 scelgano di non vaccinarsi”, ha replicato il consigliere regionale bergamasco di Azione, Niccolò Carretta.