Sono 9.789 i nuovi contagi accertati in Italia con 190.635 tamponi. I decessi sono stati 358 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è in calo al 5,1%, poco più di 1 punto in meno rispetto a domenica, quando si era assestato al 6,2%.

I saldi tra ingressi e uscite nei reparti sono in risalita, come avviene sempre di lunedì: i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 27.329, in aumento di 78 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva vengono assistite 3.593 persone, 8 unità in più rispetto a domenica in una giornata da 167 ingressi.

Da inizio pandemia sono 3.779.594 i casi accertati di Sars-Cov-2 in Italia. In 3.140.565 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 114.612 contagiati sono morti. Gli attualmente positivi sono 524.417, di cui 493.495 in isolamento domiciliare.

La Campania con 1.386 nuovi positivi è la regione che fa registrare il maggior incremento nell’arco delle 24 ore. Seguono l’Emilia-Romagna (1.151), la Sicilia (1.110) e il Piemonte (1.057). La Lombardia si ferma appena sotto la soglia dei mille casi (997), mentre nel Lazio sono 815 i nuovi casi e in Puglia esattamente cento di meno. Il Piemonte ne riporta 636 e il Veneto 587. In otto Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Bolzano, Abruzzo, Umbria, Trento, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta) si registrano meno di 100 casi.

I 9.789 delle ultime 24 ore denota un nuovo calo rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (furono 10.680). Dopo il netto calo degli ultimi 7 giorni, quindi, anche la nuova settimana si apre con un ribasso che potrebbe indicare un nuova flessione della curva, figlia di un’altra settimana di chiusure pressoché totali.