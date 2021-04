Nel weekend di Pasqua, con l’Italia tutta in zona rossa per arginare i contagi, continuano i controlli delle forze dell’ordine nei confronti di chi viola le restrizioni. Dopo che, venerdì, a Palermo era stato interrotto un rave party e a Carrara in undici erano stati sorpresi in palestra, con le vetrine oscurate per non far vedere l’interno. E sta circolando sui social il video del pic-nic abusivo a Minori, sulla costiera amalfitana, dove il sindaco ha rovesciato i tavolini del pranzo all’aperto organizzato dal movimento #IoApro. Vedi Anche Costiera Amalfitana, il movimento “IoApro” organizza un pranzo all’aperto in zona rossa: arriva il sindaco e getta via i tavolini – Video

A Milano, nella serata di sabato, i carabinieri chiamati da alcuni residenti per schiamazzi hanno interrotto una festa di studenti universitari in un appartamento di via Tucidide: c’erano 16 persone, 15 i sanzionati per la violazione del divieto di spostamento in ambito comunale. Nel tardo pomeriggio, a Buccinasco, è stato controllato un bar dove diversi giovani erano assembrati consumando bevande sia fuori sia dentro il locale. Venticinque i ragazzi identificati, tutti italiani maggiorenni che saranno sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie. I militari hanno proceduto alla chiusura dell’attività per cinque giorni.

Nella nottata, militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti anche in Viale Piceno, sempre su segnalazione dei residenti, e hanno trovato 19 persone che ascoltavano musica ad alto volume e consumavano alcolici. Dei partecipanti alla festa, tutti ventenni, studenti universitari fuori sede, solo due ragazze sono risultate domiciliate nell’appartamento. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati.

La Polizia locale di Roma ha registrato 80 violazioni nel corso dei controlli sulle principali strade e consolari in uscita dalla Capitale, sul litorale romano, nei parchi e nei luoghi della movida. Gli illeciti più frequenti hanno riguardato la vendita irregolare di alcolici oltre l’orario consentito, la somministrazione di bevande all’interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione e gli spostamenti senza valido motivo. Due attività sono state chiuse per 5 giorni. Nel corso delle verifiche, due persone sono state denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) poi hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Staffetta, all’interno del quale era in corso una festa. Quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: 6 persone sono state identificate e sanzionate. All’attività intimata la sospensione per 5 giorni.