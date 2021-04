Sono 18.025 i nuovi contagi da Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in calo rispetto ai 21mila di ieri. Allo stesso tempo, però, come accade sempre nei weekend sono stati effettuati meno tamponi (250mila tra molecolari e antigenici contro i 359mila di ieri). La conseguenza è che il tasso di positività torna a salire, attestandosi al 7,1%. 326 i decessi. La situazione negli ospedali resta invece stabile: i pazienti Covid attualmente ricoverati in area medica sono 28.432 (-57), mentre in 3.703 si trovano in terapia intensiva (-11 è il saldo tra ingressi e uscite).

Tra le Regioni il picco dei contagi è stato registrato ancora una volta in Lombardia (+3.003), seguita da Campania (+1.908) ed Emilia Romagna (+1.700). Sopra quota mille anche Veneto, Toscana, Puglia, Lazio, Piemonte e Sicilia. In Calabria i nuovi positivi sono 511, mentre sono circa 400 in Abruzzo e Liguria. A quota 300 Marche, Friuli e Sardegna, seguite a ruota da provincia di Trento (169) e Umbria (+152). In provincia di Bolzano sono stati accertati meno di 100 contagi (81), così come in Molise (40), mentre Valle d’Aosta e Basilicata si attestano entrambe sopra quota 100.

Ora che la settimana si è conclusa, è possibile fare un confronto con i dati di 7 giorni fa per capire l’andamento della curva epidemiologica. Ebbene, da lunedì a oggi sono stati accertati complessivamente 136.473 nuovi casi, quasi 9mila in meno rispetto ai 145mila della settimana scorsa. È la conferma che la situazione sta progressivamente migliorando, anche se con una certa lentezza. Due settimane fa, infatti, i contagi totali ammontavano a 153.383, mentre tra l’8 e il 14 marzo ne erano stati registrati pochi di più (155.934).

Con i dati di oggi, il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale quindi a 3.668.264, mentre sono 111.030 i cittadini del nostro Paese deceduti a causa del coronavirus. 2.988.199 sono guariti o sono stati dimessi dall’ospedale. Le persone attualmente positive in tutta Italia sono 569.035 (91mila solo in Campania e 86mila in Lombardia): di queste, 536.900 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 28.432 sono ricoverate in area medica e 3.703 in rianimazione.