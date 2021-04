Non diminuiscono i focolai del Covid in Sardegna, Regione rimasta per 3 settimane in zona bianca e passata in arancione il 22 marzo scorso. Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud-ovest dell’isola, entra in zona rossa a causa dell’impennata dei contagi nel territorio. I comuni sardi attualmente in lockdown salgono quindi a 13. Nell’elenco compaiono, tra gli altri, Villa San Pietro e Burcei, Sarroch, Samugheo, Sindia, Bono, Golfo Aranci, Uri, Solemnis e Pozzomaggiore. Le ordinanze dei sindaci confermano che i casi di Covid-19 sono in aumento in diverse zone della Regione, alle prese ieri con 351 contagi e un aumento percentuale su base settimanale di oltre il 70%.

Secondo le disposizioni in vigore fino al 16 aprile della sindaca di Pula, Carla Medau, nel comune è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Vietate le visite a parenti o amici. Stop al commercio al dettaglio (tranne alimentari), a barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero. A spiegare l’ordinanza ai cittadini è stata proprio Medau, attraverso il suo profilo di Facebook: “Nelle ultime ore i casi sono aumentati a dismisura, inoltre è stata confermata tra i positivi anche la presenza delle varianti del virus. Siamo stati costretti, nostro malgrado, ad adottare la misura più restrittiva“.

Come per il resto d’Italia, infatti, anche in Sardegna la mutazione inglese del coronavirus (più contagiosa fino al 37% rispetto al ceppo originario) è diventata quella predominante. Stando all’ultima rilevazione dell’Iss, qui è presente nell’85,7% dei casi, mentre quella sudafricana – che potrebbe diminuire l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili – è stata accertata nel 4,8% dei tamponi analizzati. Sono tutti fattori che stanno contribuendo a peggiorare la situazione epidemiologica della Regione, anche se in ambito ospedaliero l’occupazione dei posti letto di malati Covid resta – per ora – ben al di sotto della media nazionale (le terapie intensive sono piene al 16% rispetto al 40% del resto del Paese). In forte aumento, invece, i contagi su base settimanale e il tasso di positività.

Come si sia arrivati a questa situazione ha provato a spiegarlo il presidente della Regione, Christian Solinas: “Abbiamo perso la zona bianca per alcuni problemi che attengono alla condotta di ciascuno. Speriamo di poter riportare l’Isola in questa fascia con l’attività di vaccinazione e di screening e tutto il Paese Covid free. Non è però una sfida a chi è più bravo o meno bravo, è una sfida di sistema dove ciascuno deve fare la propria parte dalle istituzioni ai cittadini quindi non siamo a caccia di responsabilità ma stiamo tutti lavorando perché la Sardegna si liberi dal virus”.