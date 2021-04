L’indice di contagio in Italia scende sotto la soglia d’allarme di 1: il valore dell’Rt nazionale è ora a 0,98, contro un valore di 1,08 la scorsa settimana. L’incidenza, a sua volta in calo, si attesta a 232,7 casi ogni 100mila abitanti, mentre sette giorni fa era a 240,3. Il monitoraggio settimanale presentato dalla cabina di regia Covid segnala un andamento dei contagi in leggero miglioramento, ma al contrario sta ancora peggiorando la situazione negli ospedali: il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana). Le Regioni attendono il monitoraggio per sapere i nuovi colori in vigore da martedì 6 aprile, dopo Pasquetta. La situazione potrebbe rimanere invariata in tutta Italia: solo il Veneto spera di diventare arancione.

Incidenza e tracciamento – I tecnici dell’Iss e del ministero della Salute sottolineano che l’incidenza, seppure in diminuzione, “comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti”, si legge in una nota dell’Istituto superiore di sanità. Il monitoraggio evidenzia anche un trend positivo: è infatti in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, mentre la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4%).

L’aumento dei ricoverati – A preoccupare è la pressione sul sistema sanitario: il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche cresciuto e resta sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). Rimane alto il numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (14 contro 12 della settimana precedente), evidenzia la cabina di regia Iss.

I nuovi colori delle Regioni – Il monitoraggio stabilisce i colori in vigore nelle singole Regioni a partire da martedì 6 aprile, dopo i tre giorni di zona rossa nazionale per le festività di Pasqua. “Auspichiamo un passaggio di colore”, ha detto il governatore Luca Zaia. Il Veneto rosso potrebbe passare in zona arancione: ci sperava anche la Campania, che invece dovrebbe rimanere nella stessa fascia. In zona rossa ci sono anche Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia di Trento. Sono in arancione invece Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia di Bolzano: nessuna dovrebbe salire di fascia.