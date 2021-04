Mezzo milioni di dosi del vaccino Moderna saranno distribuite oggi alle Regioni. Le confezioni del composto a Rna messaggero della società statunitense sono arrivate nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per l’emergenza, del lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale delle dosi consegnate a marzo a circa 830 mila e ad oltre 1,3 milioni di quelle arrivate nel primo trimestre.

Oggi è ancora il giorno dopo il primo piccolo ma importante traguardo delle oltre 10 milioni di dosi somministrate e dell’attivazione del “sistema informativo nazionale” con Poste Italiane. Presto sarà collegata per le prenotazioni anche la Lombardia, che ha un sesto degli abitanti del Paese e punta a 170mila vaccinazioni al giorno, come ribadito dalle autorità regionali. Oggi è previsto l’arrivo anche di 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca e 500 mila di Moderna, dopo l’oltre un milione di Pfizer registrate martedì. Per un totale di 2,8 milioni di dosi, che unite a 1,3 milioni che erano già in frigorifero fanno 4,1 milioni di shot a disposizione. La cattiva notizia è che le dosi in arrivo ad aprile potrebbero essere insufficienti per l’obiettivo di mezzo milione di somministrazioni al giorno, se saranno gli 8 milioni e poco più annunciati per il nuovo mese da Figliuolo, (400 mila delle quali del monodose Johnson&Johnson). Meno degli 8,2 milioni di marzo, paradossalmente.

Al momento sono state immunizzate in Italia con due dosi oltre 3,1 milioni di persone, circa il 5% della popolazione. Quelle che hanno ricevuto una sola dose sono invece oltre 3,7 milioni, secondo i dati del ministero della Salute aggiornati al 31 marzo. Il totale delle persone vaccinate (parzialmente o totalmente) è di oltre 6,8 milioni, sopra il 10% della popolazione. Dati in linea con i principali Paesi europei, Gran Bretagna esclusa, alle prese con ritardi analoghi. Anzi l’Italia lunedì scorso, ad esempio, ha somministrato 395 dosi ogni 100 mila abitanti contro le 353 della Francia, le 351 della Spagna e le 340 della Germania (negli Usa invece 712, nel Regno Unito 597).

Restano le discrepanze tra Regioni e il ritardo nella vaccinazione di over 70 e over 80, fasce d’età della stragrande maggioranza delle vittime. Tra i motivi anche che poche regioni usano AstraZeneca per gli over 80: ieri il Veneto ne ha somministrate oltre 2.800 dosi, le Marche poco più di 1.100, la Toscana 589, tutto il resto d’Italia appena 74.