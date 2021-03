E’ ancora bloccata nel canale di Suez la nave Ever Given, il portacontainer battente bandiera di Panama che da martedì è fermo all’interno dell’unico collegamento che permette di accedere direttamente al Mediterraneo dall’Oceano Indiano senza dover circumnavigare l’Africa. La Ever Given, che trasporta merci tra l’Asia e l’Europa, è lunga 400 metri e larga 59: poco meno della larghezza del canale nei punti più stretti. Da due giorni si tenta di liberarla utilizzando draghe e scavi, oltre che con l’aiuto delle alte maree, ma senza risultati. L’interruzione del passaggio inciderà su circa il 12% del commercio mondiale, secondo i dati resi noti dal Centro Studi di Intesa Sanpaolo. Secondo una nota dell’Autorità del canale, citata dall’emittente al-Jazeera, al momento sono almeno 150 le navi in attesa di attraversare il canale.

Si stima che il blocco del Canale fermi traffico marittimo per un valore di circa 9,6 miliardi di dollari al giorno. Nonostante l’anno disastroso per l’economia, i transiti attraverso il Canale sono stati poco danneggiati dalla pandemia, rimanendo sostanzialmente invariati e oltrepassando il miliardo di tonnellate di merci nel 2020. Il numero totale di transiti l’anno passato è stato di 18.829 navi, in termini finanziari: terzo anno più ricco nella storia del Canale, i cui ricavi per il 2020 sono stati pari a 5,61 miliardi di dollari. “Le perdite del Canale a causa dell’interruzione della navigazione hanno raggiunto i cento milioni di dollari – afferma una fonte dell’Authority che gestisce la grande via d’acqua egiziana – ciò si aggiunge a quello che il Canale pagherà come indennizzo alle navi”.

Dopo le prime rassicurazioni arrivate mercoledì pomeriggio dal governo egiziano sul regolare transito all’interno del passaggio, in queste ore è arrivata una smentita. Il tenente generale Osama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, ha riferito che la navigazione rimarrà sospesa fino a quando la nave non verrà disincagliata. Al momento sono otto i rimorchiatori al lavoro per rimuovere la nave cargo. Shoei Kisen, l’armatore dell’imbarcazione, ha chiesto scusa per la “tremenda preoccupazione” che l’incidente ha causato alle altre navi e alle loro parti coinvolte e ha detto che sta collaborando con la sua società di gestione tecnica e con le autorità locali per riportare a galla la nave, ma ha detto che “l’operazione è estremamente difficile”.