“Quella sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”. Fedez ha deciso di rompere lo stigma che accompagna questo tema e raccontare a cuore aperto i drammatici momenti vissuti durante il Festival di Sanremo a causa degli attacchi d’ansia. L’immagine di lui che, al termine della primissima esibizione sul palco dell’Arison, lascia andare la tensione in un abbraccio liberatorio a Francesca Michielin è diventata virale sui social, assieme ai suoi braccialetti per l’ansia. In diretta su Twich, Fedez ha rivelato come, nonostante la gioia e il sollievo, all’indomani abbia avuto una crisi: “Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato. Volevo chiamare l’ambulanza“.

“È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell’emozione vissuta, l‘ho scaricata tutta d’un botto e infatti poi sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono. Avevo paura che mi venisse un attacco di panico prima di salire sul palco, non sarei stato nelle condizioni di salire”. Fedez non ha mai nascosto l’ansia e la paura provate in quei giorni, anzi, le esorcizzava parlandone apertamente con i fan su Instagram. La trasparenza con cui il rapper ha mostrato le sue emozioni è stata subito elogiata da Francesca Michielin: “Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità“.

Il disturbo da attacchi panico, detto anche PA/s o PD/s (dall’inglese panic attack/s o panic disorder, come riportato nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), è una forma clinica dei disturbi d’ansia caratterizzata da intensi stati di ansia accompagnati da altri sintomi psicologici e fisici che si presentano in maniera imprevedibile, generalmente senza una razionale causa scatenante. Ne soffrono moltissime persone nel mondo e i dati sono in costante aumento.