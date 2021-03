E’ stata convocata per le 17 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo, riunita per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto chiusure nei weekend come a Natale, più restrizioni nelle Regioni gialle e zone rosse modello Codogno. Le valutazioni saranno poi condivise domani con le Regioni, in vista di un probabile nuovo Dpcm che però potrebbe non arrivare per il fine settimana, nonostante la crescita dei contagi e soprattutto l’aumento dei ricoverati e in particolare degli ingressi in terapia intensiva, come dimostrano i numerosi allarmi che arrivano dai territori, ultimi in ordine di tempo quelli in Puglia e Piemonte. Al vertice, a cui partecipano 7 ministri, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore del Css Franco Locatelli, è presente anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Ristoranti chiusi anche a pranzo e anticipo del coprifuoco di due o tre ore: queste sono le misure allo studio per rafforzare le restrizioni in zona gialla. Una linea che il Cts porta nella cabina di regia a Palazzo Chigi: l’obiettivo è fermare la curva epidemiologica andando a modificare il Dpcm (molto probabilmente il nuovo testo sarà pronto la prossima settimana) entrato in vigore appena sabato scorso. Una stretta che si andrà a sommare all’inserimento del parametro dei 250 casi per 100 mila abitanti – facilitando così l’ingresso delle Regioni in zona rossa – e all’ipotesi di adottare in tutta Italia le massime restrizioni nei weekend. La velocità con cui si stanno diffondendo le varianti preoccupa il governo, dentro al quale tuttavia ci sono due anime: una più rigorista rappresentata da Roberto Speranza, un’altra più aperturista in cui si riflettono le posizioni di Forza Italia e Lega.

Puglia – Il governatore Michele Emiliano ha annunciato una nuova ordinanza: “Ho inviato al ministro Speranza una nota nella quale spiego che probabilmente la terza ondata è arrivata anche in Puglia e preannuncio che stiamo superando tutti i parametri, soprattutto nelle province di Bari e Taranto, ma anche a Foggia e Lecce: la crescita dell’epidemia è vorticosa. Quindi credo che ci siano le premesse per l’adozione di misure più stringenti e un passaggio di zona di rischio”, ha spiegato a Radio Radicale. “Oggi adotteremo – ha proseguito – misure anti-assembramento, spingeremo i sindaci ad adottare misure anti assembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree della Puglia”.

Piemonte – La richiesta di istituire “immediatamente” una zona rossa arriva anche dal presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto: “L’incidenza di persone positive in Piemonte, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni”. “È demenziale che il governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni possibili – aggiunge – Intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve“. Secondo l’Ordine dei Medici “aspettare ancora altri giorni prima di procedere con nuove misure, che in ogni caso dovranno essere adottate, non ha alcuna logica né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista economico e sociale”.