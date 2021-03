Amadeus: voto 5 – Eccola qui, è tornata. Lei la giacca cangiante. Stasera subito in apertura. L’effetto metallico sui toni del grigioverde in contrasto con il giallo/arancio della scenografia sullo sfondo è un autentico, adorabile, pugno in un occhio. Ma nella vita ci vogliono certezze e le giacche kitch di Amadeus lo sono.

Fiorello: voto 8 – Fa il suo ingresso travestito da corvo ed è subito Maleficent. Ma quando toglie le ali di piume e la camicia d’organza nera, ecco che rivela lo smoking firmato Armani, rigorosa divisa d’ordinanza per lo showman. Poi torna la giacca di paillettes coordinata con Amadeus per il momento varietà.

Orietta Berti: voto 7 – Anche lei in modalità crocerista, tutta sbirluccicante, con conchiglie di cristalli disegnate proprio sul seno (chiaro rimando al mare di cui canta nella sua canzone). Questo suo look, come tutti quelli delle prossime serate, porta la firma di Nick Cerioni, stylist tra gli altri di Achille Lauro, e Giuliano Calza, mente creativa di GCDS, brand dallo stile provocatorio e dissacrante amato dai giovanissimi e solitamente indossato da rapper e trapper. In realtà con questo primo look Orietta è pienamente sé stessa, eccezion fatta forse per i tacchi a spillo che la insidiavano nei movimenti. Una “sirenotta” brillantinosa con un tocco rock dato dagli anelli, ci piace.

Elodie: voto 9 – Semplicemente bellissima. I tacchi vertiginosi rosso fuoco di Jimmy Choo le rendono la discesa della scalinata un’impresa ardua ma lei, con la sua eleganza innata e la sua straordinaria spontaneità, se la cava senza imbarazzo. Ci si mette poi anche l’orecchino a clip che cade. Ma lei regala un grande sorriso e ci scherza con grande autoironia. Veniamo all’abito, anche questa sera siamo nel mood lustrini: è un lungo vestito a tubino in maglia tempestata di Swarovsky by Versace dallo spacco inguinale che lascia intravedere l’interno a contrasto argentato. Scollo generoso e spalline doppie. Capelli raccolti in uno chignon impeccabile, trucco naturale, parure di orecchini e bracciale di brillanti Bulgari a dare luce.

Laura Pausini: voto 10 – La queen. Maxi cappa di Swarovsky argentata e sotto total black. Pantalone nero e maglia a rete tempestata di cristalli, guanti di pelle. Tacchi vertiginosi, orecchini a chandelier neri. Solo lei poteva sdrammatizzare un look così con la sua simpatia (e il suo accento romagnolo). Magnifica.

Gaia: voto 6 – Non vi ricorda qualcosa? Tipo Elettra Lamborghini a Sanremo 2020? Togliete i lustrini e sostituiteli con un bianco panna ed il gioco è fatto: stesse frange, stessi pantaloni a zampa. Pure i capelli sono simili. Nel complesso però non sta poi così male.