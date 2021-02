Brescia – con 9500 in casi in 21 giorni – è tra le otto province italiane più colpite negli ultimi giorni considerando il numero di casi su 100.000 abitanti. Una situazione che potrebbe richiedere misure restrittive. “Usciremo da questa situazione solo con una massiva campagna vaccinale. I dati di Brescia sono all’attenzione del Cts nazionale che farà valutazioni a breve. Sono pienamente cosciente che c’è un aumento dei casi” ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che ha riferito di aver già parlato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla situazione della sua città, da giorni tra quelle italiane con più contagi.

“Per quanto riguarda la città – ha aggiunto Del Bono – non c’è una situazione particolarmente grave, ma l’andamento del contagio preoccupa soprattutto in provincia”. Nei giorni scorsi Castrezzato nel Bresciano è stato dichiarato zona rossa. Brescia, come Bergamo, è stata tra le città più colpite durante la prima ondata. Tanto che, il 21 marzo 2020, i medici dell’intera provincia lanciarono un appello: “Le terapie intensive della Lombardia non hanno più posti, bisogna chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone”. Non si potrà rimuovere il giorno in cui il vescovo, Pierantonio Tremolada, benedì le salme delle vittime nel cimitero Vantiniano, dove i feretri erano stati portati perché gli obitori degli ospedali erano ormai pieni. Così come rimane vivido il ricordo dell’alto prelato che portava la croce per le vie deserte del centro della città.

“Siamo preoccupati, inutile nasconderlo. Ci stiamo chiedendo perché abbiamo questi numeri in un momento in cui tutti sentiamo il bisogno di tornare a una vita normale. A causa delle varianti e al numero di contagi che comportano ci troviamo ad affrontare questa situazione” dice monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, contattato dall’Adnkronos sull’impennata di contagi di Covid registrati in provincia di Brescia. ”Mi stupisce che i contagi siano così alti dopo la dura esperienza della prima ondata. Brescia non ha abbassato la guardia”, continua.

In città “c’è tanta stanchezza, il desiderio di respirare e di tornare a vivere la socialità -spiega il vescovo- ma ora occorre stringere ancora di più i denti in attesa dei vaccini”. Intanto “mi appello al senso di responsabilità e all’autodisciplina di tutti. Ognuno si ricordi che i suoi comportamenti hanno effetti sociali. Ci si aiuti ad esercitare il senso di responsabilità”, sottolinea il vescovo. Monsignor Tremolada preferisce non esprimersi sulla necessità di una zona rossa nel Bresciano, ma, dice, “occorre bilanciare la situazione e i rischi”.