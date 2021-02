Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, prova a mettere un freno all’aumento di casi registrato nell’area di Ancona e decide così impedire gli spostamenti da e per la provincia dalle 8 di mercoledì fino alle 24 di sabato. Lo ha annunciato lui stesso attraverso il suo profilo Facebook, dopo l’impennata di contagi, in controtendenza con il resto del territorio marchigiano: “Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato – si legge – sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione“.

L’intento di Acquaroli è quello di isolare l’area nettamente più soggetta al diffondersi del virus per evitare che questo, soprattutto a causa della maggiore contagiosità della variante inglese, possa infettare velocemente le altre zone: parla infatti di “un provvedimento precauzionale necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica – conclude – è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se dovessero esserci novità”.