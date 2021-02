Codice 10, descrizione: “Soggetto con comportamenti a rischio”. Tra parentesi: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale. È l’incredibile dicitura che compare in un modulo per l’accesso alla vaccinazione anti-Covid stilato dalla Asl 5 della Liguria, l’azienda sanitaria locale che copre il territorio provinciale di La Spezia. Le istruzioni sul documento chiedono di barrare la casella corrispondente alla propria categoria, tra un elenco di quelle prioritarie nel ricevere il vaccino: operatori sanitari e scolastici, donne in gravidanza, ospiti delle residenze sanitarie assistenziali.

E, in mezzo alle altre, quella dei “soggetti con comportamenti a rischio” tra cui vengono inclusi gli omosessuali. A sollevare il caso il consigliere di opposizione Ferruccio Sansa, già candidato presidente della Regione: “Me lo ha segnalato una conoscente, residente nel territorio di Asl 5, che voleva far vaccinare la madre, lavoratrice di una Rsa”, spiega. “Abbiamo sperato fino all’ultimo si trattasse di un falso. Ho chiamato di persona l’ufficio Igiene dell’azienda e mi è stato detto che quel modulo non è opera loro. Chiediamo alla Regione, ad Alisa (l’azienda sanitaria regionale, ndr) e all’Asl come sia stato possibile inserire, senza la benché minima evidenza scientifica, l’omosessualità nelle categorie di comportamenti a rischio”.

“È evidente che quel modulo, scritto in quel modo, non va bene”, dice Paolo Cavagnaro, da poco nominato direttore responsabile dell’Asl spezzina, raggiunto da ilfattoquotidiano.it. “Mi scuso personalmente a nome dell’azienda, anche se un direttore generale non può avere il controllo di tutto. Si tratta di un documento caricato sulla nostra rete Intranet a uso interno di medici e operatori. Non c’è alcun intento discriminatorio ed è chiaro che l’omosessualità non costituisce comportamento a rischio di per sé”. Un’ipotesi è che la dicitura ricalchi quella di un vecchio documento usato per le donazioni di sangue. “Provvederemo in ogni caso a modificare subito il testo”, assicura Cavagnaro.

“Le scuse sono gradite e necessarie, ma pretendiamo di sapere qual è stata la genesi di un fatto così grave”, ribatte a Ilfatto.it la segretaria generale di Cgil Spezia Lara Ghiglione. “Si tratta dell’iniziativa di un singolo o sono state date indicazioni dall’alto in questo senso? Ci auguriamo in ogni caso che la Asl adotti provvedimenti il prima possibile”. Nel frattempo infiamma la polemica politica: “Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai!”, scrive il capogruppo regionale del Pd, Luca Garibaldi. “Un atto discriminatorio del genere deve essere immediatamente rimosso, devono arrivare le immediate scuse e devono essere presi seri provvedimenti per chi ha scritto tale documento. Discriminazioni e ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, specialmente se si parla di salute. Chiediamo scusa ai cittadini liguri per non essere riusciti ad evitare di essere governati da una classe dirigente di questa natura”. “Ho telefonato al direttore generale – fa sapere Gianni Pastorino della lista progressista Linea Condivisa – perché ritengo che questi moduli siano semplicemente folli e aberranti: ne chiedo l’immediata rimozione e l’accertamento delle responsabilità. Non ci possono essere mediazioni al ribasso verso atteggiamenti della pubblica amministrazione che offendono delle persone senza nessun tipo di evidenza scientifica”.