Dopo il simpatico siparietto di ieri mattina a “I Fatti Vostri”, Gianfranco Magalli è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Il conduttore romano, dopo le annose vicende riguardanti il suo rapporto con Adriana Volpe, torna a parlare di lei. “Per quello che so, e so di sapere la verità, Stefania Orlando non l’ha molto sopportata e non erano amiche – ha detto – l’amicizia deve essere nata di recente. Forse una buona parola per il Grande Fratello Vip ce l’ha messa proprio Adriana. ”

Infine ha aggiunto: “Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia”. Come reagirà la Volpe questa volta?