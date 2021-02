È il Paese che ha registrato il numero di morti più alto al mondo. Un numero che finora ha superato i 450mila decessi. Il triste primato è degli Stati Uniti, che contano 450.681 vittime del Covid a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato i 400mila morti. Quasi la metà delle persone a livello globale che hanno perso la vita a causa della pandemia, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi: gli altri quattro, oltre agli Usa, sono Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547).

Mentre Europa e Stati Uniti fanno i conti con l’avanzata delle mutazioni – in particolari quella inglese, sudafricana e brasiliana – Nadhim Zahawi, il sottosegretario del governo britannico responsabile della campagna di vaccinazione, ha dichiarato che ci sono circa 4mila varianti del virus nel mondo e tutti i produttori, comprese Pfizer e AstraZeneca, stanno tentando di migliorare i loro vaccini per garantire l’immunità anche contro le nuove versioni del Covid-19. Per Zahawi, “è molto improbabile” che gli attuali vaccini non siano efficaci contro le attuali varianti del virus, “specialmente quando si tratta di casi gravi e di ospedalizzazioni”.

Germania – “Non possiamo restare in questo lockdown duro per tutto l’inverno. Non possiamo permettercelo come società”, ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ai giornali del Funke-Mediengruppe. Serve un passaggio graduale e responsabile verso la normalità, ha sottolineato. “E bisogna agire i modo differenziato nelle regioni”. Spahn ha rilevato che i numeri della pandemia sanno calando in modo significativo: “I numeri sono incoraggianti. Il trend va chiaramente verso il basso, ma non possiamo ancora sapere con certezza dove saremo il 14 febbraio”. La Germania è in lockdown duro dal 16 dicembre, con scuole, asili, negozi, ristoranti, locali, istituzioni cuturali e centri sportivi chiusi. A gennaio questo regime è stato prorogato fino al 14 febbraio. Stando ai dati del Robert Koch Institut pubblicati oggi, in Germania si sono registrati 14.211 nuovi contagi e 786 decessi nelle ultime 24 ore. L’indice di incidenza settimanale è calato a 80,7 nuovi contagi su 100 mila abitanti. La soglia che il governo si è data come obiettivo è 50.

Regno Unito – L’economia britannica verrà sbloccata gradualmente dopo la riapertura delle scuole all’inizio di marzo, ha detto a Sky News Nadhim Zahawi, ministro designato ad hoc da Boris Johnson per il coordinamento della campagna vaccinale del Paese.

Zahawi ha confermato che il governo intende cominciare a riaprire le scuole in Inghilterra l’8 marzo, aggiungendo che allo stesso tempo potrebbero essere revocate alcune delle attuale restrizioni. I vaccini cominceranno ad essere pienamente efficaci entro la prima settimana di marzo, ha previsto il ministro: “Quindi è allora che inizieremo prima di tutto ad aprire le scuole e poi inizieremo una graduale riapertura dell’economia, se continueremo a vedere buoni dati”. Come è noto, Johnson prevede di annunciare la roadmap per uscire dal lockdown il 22 febbraio prossimo.

Intanto, dopo essersi assicurata in totale 150 milioni di dosi del vaccino anti Covid-19, l’Australia fa sapere che entro ottobre vaccinerà tutti i residenti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Greg Hunt, nel corso di una conferenza stampa nella quale è stato riferito che il Paese potrà contare su 20 milioni di dosi del vaccino Pfizer, 53,8 milioni del vaccino AstraZeneca, 51 milioni del Novavax e 25,5 milioni del vaccino dell’alleanza Covax. “Tutte le persone che vivono in Australia” saranno vaccinate, ha assicurato Hunt.