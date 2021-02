Sono ripresi da uno dei nodi più delicati i lavori delle forze politiche della maggioranza uscente al tavolo di Montecitorio, dove l’esploratore Roberto Fico sta cercando di capire se ci sono i margini per la nascita di un nuovo esecutivo prima di tornare in serata dal presidente Mattarella. Il primo argomento toccato oggi in Sala della Lupa è stato infatti quello della giustizia, considerato da Italia viva il principale ostacolo alla risoluzione della crisi. Stando a quanto si apprende dall’interno della riunione, per l’occasione ogni partito ha allargato la sua delegazione a un esperto in materia. Ma se sull’obiettivo di riformare il sistema per velocizzare i processi è possibile che si raggiunga un’intesa, diverso è il caso della prescrizione, riformata con la legge Spazzacorrotti dal guardasigilli Alfonso Bonafede e malvista dai renziani. La soluzione proposta dai dem è un “lodo Orlando“, che prevede di portare avanti al più presto un ddl sulla riforma del processo penale e, in caso di mancata approvazione entro sei mesi, rimettere mano ai tempi della prescrizione. Il Movimento 5 stelle avrebbe manifestato una certa apertura, mentre Iv non ha sciolto la riserva.

Secondo quanto riferito dai dem poco dopo, ci sarebbe invece una “significativa convergenza dei gruppi al tavolo” sui temi della “sostenibilità ambientale con la mozione approvata in Senato, e sui temi della scuola con l’esigenza di un rilancio prioritario degli investimenti”.

Non c’è accordo nemmeno sul fantomatico documento programmatico che dovrebbe essere prodotto al termine dell’incontro: Iv continua a chiedere che venga messo tutto per iscritto, ma Pd, Movimento 5 stelle e Leu insistono sul fatto che il programma di governo si concorda con il premier incaricato – che per loro non può essere che Giuseppe Conte – e non con Fico, a cui il capo dello Stato ha dato solo un mandato esplorativo. Lo stesso presidente della Camera, riferisce il Corriere della Sera, avrebbe spiegato ieri ai presenti quali sono in questa fase i limiti istituzionali del suo ruolo. Il via libera al nuovo governo, quindi, deve inevitabilmente passare dall’individuazione di un presidente del Consiglio, casella su cui Italia viva continua a glissare. “Non sono così sicuro che sia certo un Conte ter, stiamo ancora discutendo”, dice Ivan Scalfarotto in mattinata. Il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci, prima di sedersi al tavolo ostenta invece ottimismo: “Certamente ci sono posizioni differenziate, sulla giustizia come sul Mes, però un conto è che le posizioni di partenza siano differenziate, un conto è che sia impossibile trovare un accordo. Io sono tra quelli che pensa sia possibile trovarlo”.

L’obiettivo è quello di chiudere la partita entro la giornata, così come indicato da Mattarella al termine delle consultazioni di settimana scorsa. Ma c’è l’ipotesi che Fico alla fine salga al Colle per chiedere altro tempo. Un primo slittamento c’è già: la conclusione del tavolo è prevista non più alle 13, ma alle 15. L’ex ministra renziana Teresa Bellanova lo aveva lasciato intendere: “So che ieri c’è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema”, ha detto a Omnibus su La7. Anche perché sullo sfondo vanno avanti le discussioni sotterranee dei leader per definire l’ipotetica squadra del Conte ter, in una girandola di nomi che cambia di continuo. Secondo Repubblica, però, il capo dello Stato potrebbe concedere una piccola proroga solo se ci fossero reali passi avanti nelle trattative e se servisse qualche altro giorno per arrivare a una sintesi sul nome del presidente del Consiglio. Altrimenti si aprirebbero diverse strade, da un nuovo giro di consultazioni per sondare con mano l’indisponibilità dei leader alla soluzione di un governo del presidente.

CRONACA ORA PER ORA

13.40 – Boschi: “Passi avanti? No”

“No”. E’ la risposta secca di Maria Elena Boschi, nella pausa dei lavori del tavolo del programma, alla domanda se ci fossero stati passi in avanti.

13.15 – Richetti (Azione): “L’unica cosa su cui si discute veramente è il rimpasto”

“Stanno governando insieme da 18 mesi e oggi scoprono di non essere d’accordo su nulla. L’unica cosa vera su cui si discute è il rimpasto dei Ministri. L’Italia merita di più”. Lo scrive su Twitter il senatore di Azione Matteo Richetti.

13 – Stop al tavolo tra le 13.30 e le 14.30

Alle 13.30 alle 14.30 saranno sospesi i lavori del tavolo di Montecitorio. Da quanto si apprende, lo stop è dovuto dal contemporaneo tenersi dell’assemblea di Italia viva.

12 – Pd: “C’è accordo su ambiente e scuola”

“Sui temi della sostenibilità ambientale con la mozione approvata in Senato, e sui temi della scuola con l’esigenza di un rilancio prioritario degli investimenti, si è registrata una significativa convergenza dei gruppi parlamentari presenti al tavolo con il Presidente Fico”. Lo fa sapere il Pd.

11.37 – De Petris (Leu): “Il nodo resta Conte”

“Sicuramente questo tavolo è utile, ma non è qui che si scrive il programma del governo. Questo lo si fa assieme al presidente del Consiglio incaricato. Finché non si scioglie questo nodo, qualsiasi lavoro è utile ma non decisivo”. Lo ha detto Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, durante una pausa caffè del tavolo sul programma in corso a Montecitorio.

11.35 – I tempi: si va avanti fino alle 15

I lavori del tavolo di confronto alla Camera, andranno avanti fino alle 15 di oggi pomeriggio. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento di due ore, rispetto alla conclusione prevista che era stata fissata per oggi alle 13.

11.27 – Sulla giustizia il Pd propone il “lodo Orlando”

Al tavolo sul programma in corso a Montecitorio il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un “lodo” sulla prescrizione su cui c’è stata una apertura da parte di M5s, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Lo riferiscono alcuni partecipanti alla riunione. Orlando ha proposto che la maggioranza si impegni a portare avanti il ddl sulla riforma del processo penale, che accorcia i tempi dei processi, e che se entro sei mesi non viene approvato allora si metterebbe mano alla prescrizione.

10.50 – Fonti dello staff di Di Maio: “Fare squadra per dare forza al Movimento”

“Durante una riunione il ministro Luigi Di Maio ha chiesto a tutti di non essere strattonato per la giacca”: è quanto fanno sapere dallo staff del ministro Di Maio. “Basta giocare e tirare in mezzo il nome del ministro. Ora bisogna fare squadra intorno a chi sta trattando per dare forza al Movimento”, concludono dallo staff del titolare della Farnesina.

10.05 – Scalfarotto: “Non sono così sicuro che ci sarà un Conte ter”

“Non sono così sicuro che sia certo un Conte ter, stiamo ancora discutendo”. Queste le parole di Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre, sulle trattative per la formazione del nuovo governo.

9.44 – Bellanova: “Se ci sarà bisogno di qualche ora in più, non credo sarà un problema”

“La discussione al tavolo non è solo con Italia Viva”. Così Teresa Bellanova, ai microfoni di Omnibus, su La7. “So che ieri c’è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema”, sottolinea Bellanova.

9.18 – Scalfarotto: “Nomi quando sarà chiaro il perimetro di maggioranza”

“I nomi potranno arrivare quando avremo chiari i temi e il perimetro della maggioranza”. Così Ivan Scalfarotto, di Italia Viva, risponde ad Agorà, su Rai 3, a una domanda sulla possibilità di indicare il nome di Conte o di un altro premier.

9.17 – Riprendono i lavori al tavolo presieduto da Fico

Al via i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica. Nella giornata di ieri i lavori si erano protratti fino alle 21. Da quanto si apprende da uno dei partecipanti nella Sala delle Lupa, i rappresentanti dei partiti affrontano subito il tema giustizia facendo venire in aggiunta un esperto per gruppo oltre ai partecipanti coinvolti da ieri.

9.11 – Marcucci: “Ci sono distanze, ma ottimista su accordo”

“Una giornata complicata, un confronto serrato su tante questioni però mi sembra di non aver trovato quanto poi ho letto sui giornali, cioè grandi litigi e grandi scontri. In realtà mi sembra che ci sia uno spirito costruttivo, vediamo come va a finire”: lo dichiara ai microfoni di Fanpage.it il capogruppo del Partito democratico in Senato, Andrea Marcucci. Il senatore dem ha anche raccontato che al maxi tavolo di maggioranza convocato da Fico non si sia discusso di nomi: “Non ci è stato chiesto, stiamo lavorando sui contenuti”. “Certamente ci sono posizioni differenziate, sulla giustizia come sul Mes, però un conto è che le posizioni di partenza siano differenziate, un conto è che sia impossibile trovare un accordo. Io sono tra quelli che pensa sia possibile trovare un accordo”, spiega Marcucci.

9.07 – Boschi: mai chiesto poltrone

“Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi”. Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi ritwittando quanto già scritto un mese fa: “Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”.