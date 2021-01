Finora la pandemia ha causato oltre 102 milioni di contagi e più di 2,2 milioni di decessi, e in queste settimane di inizio della campagna vaccinale di massa ciò che preoccupa di più sono le varianti – in particolare quelle britannica, sudafricana e brasiliana – e il loro impatto sui farmaci anti-Covid. Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive, ha dichiarato che pazienti sudafricani che hanno già contratto il Coronavirus sono stati contagiati una seconda volta dalla nuova variante del Covid-19 che circola nel paese. Questo, ha aggiunto, significa “che la risposta immunitaria indotta dalla prima infezione non era sufficiente a prevenire il secondo contagio”. Intanto la Germania registra altri 12mila casi e 794 decessi nelle ultime 24 ore, mentre negli Stati Uniti da lunedì prossimo sarà obbligatorio l’uso della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblici.

Germania – Con i casi e i decessi registrati nelle ultime 24 ore, il numero totale dei casi dall’inizio della pandemia è salito a 2.205.171. Si contano altri 794 morti. Il totale delle vittime è di 56.546. Nel Paese da oggi entra in vigore il divieto di ingresso per passeggeri provenienti da regioni colpite dalle nuove varianti di Coronavirus. Il governo ha imposto un divieto per linee aeree, treni, autobus e compagnie marittime relativamente ai paesi dove sono più diffusi i casi di mutazioni del Covid-19, Gran Bretagna, Sudafrica, Irlanda, Portogallo e Brasile, cui si aggiungeranno, a partire da domani, Lesotho e Eswatini. “Il divieto sui trasporti – ha commentato il ministro dell’Interno Horst Seehofer – citato oggi dalla Augsburger Allgemeine – è una misura drastica, ma assolutamente necessaria per proteggere la nostra popolazione”. “Si tratta di tenere lontane i virus mutati, altamente infettivi”. Il ministro si è quindi rivolto ai suoi connazionali, esortando tutti ad astenersi da viaggi non strettamente necessari. “Recarsi nelle regioni dove si trovano varianti particolarmente pericolose del nuovo Coronavirus senza un motivo veramente vincolante sarebbe decisamente stupido, devo dirlo con grande chiarezza”, ha affermato.

Usa – L’obbligo dell’uso della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblici in vigore da lunedì è stato annunciato dal Cdc, l’agenzia federale per il controllo delle malattie infettive, dopo che Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo, il 21 gennaio scorso, che rende obbligatorio l’uso della mascherina agli americani che viaggiano in uno Stato diverso da quello di residenza. Biden ha da sempre sostenuto l’uso della mascherina, ed ha esortato gli americani ad indossarla nei suoi primi 100 giorni di mandato, ma non ha l’autorità di imporre un obbligo nazionale per l’uso della mascherina. Per quanto riguarda la misura varata per i mezzi di trasporto, il Cdc ha detto che si riserva il diritto di applicarla anche attraverso multe per le violazioni. Ma “si aspetta che vi sia un diffuso rispetto volontario“.

Fauci: “Pazienti sudafricani reinfettati dalla variante” – “Quando abbiamo comunicato con i nostri colleghi in Sudafrica, ci hanno detto che stava accadendo qualcosa di strano, che gente contagiata diversi mesi fa ora con questa nuova variante risulta nuovamente colpita dall’infezione”, ha dichiarato Fauci parlando con NbcNews. “Il che equivale a dire che la risposta immunitaria indotta dalla prima infezione non era sufficiente a prevenire il secondo contagio”. Tuttavia, ha sottolineato Fauci, il vaccino sembra essere “buono o migliore del contagio nel prevenire una nuova infezione”. “Il vaccino sembra di per sé migliore nel provocare quel tipo di protezione”, ha aggiunto il Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Taiwan – Ha registrato il primo decesso da maggio: il Paese è attualmente alle prese con un focolaio di casi trasmessi localmente legato ad un ospedale nella città settentrionale di Taoyuan. Finora sono state infettate 19 persone a causa di questo nuovo focolaio e la vittima è una donna sulla ottantina affetta da malattie pregresse. Il decesso porta a otto il numero delle vittime a Taiwan dall’inizio della pandemia a fronte di un totale di 909 casi confermati.