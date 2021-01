Il primo partito a mettere sul tavolo le condizioni per un nuovo esecutivo è stato il Movimento 5 stelle: stilare un cronoprogramma dettagliato, via temi provocatori come il Mes dall’agenza e Conte premier indiscutibile. Sono questi i punti che il M5s ha presentato a Roberto Fico, incaricato da Sergio Mattarella di esplorare se esiste una maggioranza praticabile in Parlamento. Le consultazioni del presidente della Camera sono iniziata alle 16 di oggi e, subito dopo i 5 stelle, è arrivata la delegazione Pd (l’incontro è in corso in questo momento). A seguire saranno ricevute Italia viva e Leu. Domani toccherà alle forze minori e, entro martedì la terza carica dello Stato dovrà salire al Colle per riferire sul risultato delle consultazioni.

Le richieste del M5s – “Innanzitutto abbiamo posto l’esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi, che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovrà fare, e che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo”. Lo ha detto il capo politico di M5s Vito Crimi, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. “Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile e frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza. E su quella che ancora si può costruire un grande lavoro”. È necessario dare una risposta in tempi rapidi, efficace e determinata. Sul tema dei ristori e del sostegno alle imprese deve esserci un netto lavoro di prosecuzione e miglioramento del percorso già fatto. Abbiamo chiesto che siano accantonati alcune temi, strumentali e provocatori, penso al Mes” e “prendere atto che non c’è una maggioranza” che lo appoggia e quindi che “venga tolto dall’agenda e ci si concentri sulle questioni che hanno un sentire comune e siano più importanti”. “Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza questo anno e mezzo per dare al Paese un governo nel più breve tempo possibile, che è quello di cui abbiamo bisogno. Su questo siamo disposti a lavorare”. La delegazione M5s era composta dal capo politico reggente Vito Crimi, i capigruppo e vicecapogruppo di Camera e Senato.

Zingaretti chiede “un programma vincolante” – Poco prima dell’inizio delle consultazioni di Fico, il segretario Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato chiedendo che parta un confronto sui temi: “Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici. Mantenere la dignità della politica è un tutt’uno con la ricostruzione di un governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico“. I dem ad ogni modo andranno compatti a chiedere il re-incarico a Conte: “Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza”. Quindi ha concluso: “C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito”.

Il mandato esplorativo a Fico e i possibili esiti – Non è la prima volta che Fico svolge un mandato esplorativo: ad aprile 2018 venne incaricato da Mattarella di verificare se potesse esserci spazio per un’intesa tra Pd e 5 stelle e, dopo i primi segnali positivi, fu proprio Matteo Renzi a far saltare tutto sconfessando la linea dem in diretta su Rai1. Sono passati più di due anni e due governi da quel momento, ma il percorso non ha meno insidie. L’esploratore M5s dovrà riuscire a valutare se esiste un punto di incontro tra le forze politiche, a partire innanzitutto dai temi. I colloqui, fanno sapere fonti vicine al presidente della Camera, dovranno andare “in profondità” e cercare di capire se la disponibilità al dialogo è fondata o se l’intesa rischia di essere nuovamente molto fragile. Molto dipenderà naturalmente dalle richieste dei singoli partiti e, soprattutto, dalle condizioni di Italia viva, partito responsabile della crisi.

Le posizioni dei partiti dopo le consultazioni del Colle – Il mandato esplorativo a Fico è arrivato dopo un primo giro di consultazioni al Colle iniziato il 27 gennaio scorso. Il presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto le dimissioni di Giuseppe Conte, ha incontrato i partiti e raccolto le loro volontà sul futuro della legislatura. Pd, M5s e Leu insieme alle Autonomie e al neogruppo Europeisti hanno ribadito la richiesta di un re-incarico al presidente dimissionario. Italia viva, responsabile dello strappo e quindi della caduta dell’esecutivo, non ha escluso di tornare al tavolo della maggioranza, ma ha chiesto che prima fosse un altro nome a gestire un mandato esplorativo. Mattarella, ribadendo la necessità di fare in fretta e non sprecare altro tempo a danni del Paese, ha chiesto a Fico di verificare l’esistenza dell’attuale maggioranza. La notizia è stata accolta con favore dalle varie forze politiche, ma i rapporti restano molto tesi: il comizio di Matteo Renzi al Colle di giovedì 28 gennaio e il veto sull’incarico diretto a Conte non hanno facilitato al distensione. Ecco perché i colloqui di Fico si preannunciano molto complessi. Intanto, sul fronte opposto, il centrodestra si è presentato al Colle compatto con ben 13 rappresentanti delle 6 forze che compongono la coalizione: ha chiesto il ritorno al voto, ma ha anche mostrato apertura ad altre soluzioni dicendo che si riserveranno di “valutare ogni scelta del capo dello Stato”.

Il calendario delle consultazioni di Fico – Sabato 30 gennaio: Ore 16 – Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ore 17.20 – Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ore 18.40 – Gruppi Parlamentari “Italia Viva – PSI” del Senato della Repubblica e “Italia Viva” della Camera dei deputati. Ore 20 – Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

Domenica 31 gennaio: Ore 10 – Gruppo parlamentare “Europeisti – MAIE – Centro Democratico” del Senato della Repubblica. Ore 11.20 – Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica. Ore 12.40 – Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi; Minoranze linguistiche. Ore 14 – Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.

"Prevalga bene comune, si scriva un programma di fine legislatura"

“Questo obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia. Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. E chiede di ripartire dai temi: “Next generation Ue, riforma fiscale, riforma della Giustizia e il pacchetto di riforme costituzionali. A partire dalla riforma della legge elettorale proporzionale”.

Terminato l'incontro della delegazione Pd con Roberto Fico

"Abbiamo chiesto che vengano accantonati temi divisivi, come il Mes"

"Abbiamo chiesto che si lavori a un cronoprogramma da far sottoscrivere a tutte le forze politiche"

Terminato l'incontro tra Fico e delegazione M5s

Si è concluso l'incontro tra il presidente della Camera Roberto Fico e la delegazione M5S nell'ambito delle consultazioni.

Crippa: "Se M5s avesse messo dei veti avrebbe ostacolato Conte"

“Se il Movimento 5 Stelle ieri avesse messo dei veti avrebbe ostacolato il presidente Conte. La sua figura invece può traghettare tutti noi fuori da questa crisi politica. Dobbiamo concentrarci sui due anni che restano a questa legislatura e partire dai punti programmatici e da un’agenda di governo: dobbiamo spendere i 209 miliardi del Recovery Fund e dall’altra parte servono misure di rilancio istituzionale, quindi con una legge elettorale e percorsi di riforma da condividere il più possibile con tutti ‘arco parlamentare”. Così il capogruppo alla Camera Davide Crippa ai microfoni di Skytg24.

La composizione della delegazione Pd

La delegazione del Pd che incontrerà il presidente Fico è composta dal segretario Nicola Zingaretti, dal vice segretario Andrea Orlando, dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dalla presidente del partito Valentina Cuppi.

E' iniziato l'incontro con la delegazione M5s

Portavoce Fico: "Si parte alle 16 nella biblioteca di Montecitorio"

Si parte alle 16 nella Biblioteca del Presidente di @Montecitorio.

Zingaretti: "Distanza insopportabile tra gli italiani e la politica"

“C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito”.

Zingaretti: "Serve confronto vincolante e strategico"

“Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici. Mantenere la dignità della politica è un tutt’uno con la ricostruzione di un governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico”.

Zingaretti: "Conte è la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari"

“Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Crippa (M5s): "Siamo compatti nel sostenere Conte"

“Il M5s stelle è compatto nel sostenere Giuseppe Conte. Oggi partiranno le consultazioni con il presidente Fico. Noi cerchiamo di concentrarci sui due anni che mancano alla fine della legislatura. I temi divisivi devono essere lasciati fuori. Pensiamo al Mes, che è uno strumento che viene continuamente sbandierato come essenziale, ma in Parlamento non c’è una maggioranza che lo possa votare. Per cui è un tema che rischia di ingessare la ripresa del dialogo”. Lo ha detto, parlando a Sky tg24, il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa.

Base riformista Pd: "Urgente restituire all'Italia un governo nel pieno delle sue funzioni"

Base Riformista, l’area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, ha ribadito “la piena condivisione degli orientamenti manifestati da Nicola Zingaretti e dalla delegazione del Pd nella gestione della crisi, con il coinvolgimento permanente dei gruppi di Camera e Senato, guardando all’urgenza di restituire all’Italia un governo nel pieno delle sue funzioni e che poggi su un’ampia e solida maggioranza parlamentare”. Lo rende noto un comunicato stampa di Base Riformista. “Questa mattina – viene spiegato – a poche ore dall’inizio delle consultazioni del Presidente incaricato Roberto Fico, si è svolta una riunione di aggiornamento sulla crisi di governo e di coordinamento politico di Base Riformista. Alla riunione in videoconferenza hanno preso parte, oltre a Guerini e Lotti, gli oltre cinquanta parlamentari dell’area insieme ai vari coordinatori regionali”.

Come funzioneranno le dichiarazioni alla stampa dopo gli incontri

“Le delegazioni potranno rilasciare dichiarazioni alla stampa nella Sala della Regina. In sala le presenze saranno contingentate a causa della emergenza sanitaria e, a tal fine, i giornalisti presenti potranno essere al massimo 18 per ciascuna fase delle consultazioni”. Si legge in una nota della Camera sulla consultazioni del presidente Roberto Fico che partiranno da oggi pomeriggio alle 16. “Di concerto con l’Associazione Stampa Parlamentare, si è scelto quindi di effettuare un sorteggio tra le testate che abbiano iscritti all’Associazione stessa. La copertura audiovisiva sarà garantita dalla Camera dei Deputati, attraverso le immagini messe a disposizione sulla webtv e sul canale satellitare. L’Ufficio stampa della Camera dei deputati, inoltre, fornirà a tutte le testate e a tutti gli operatori che ne faranno richiesta fotografie e riprese video delle delegazioni e metterà a disposizione questi materiali sui propri social network”.

Consultazioni di Fico iniziano alle 16

Carfagna (Fi): "Draghi guidi un governo di salvezza nazionale"

M5S e Pd “dovrebbero mettere da parte ogni interesse di bottega e avanzare il nome di spessore come l’ex presidente della Bce Mario Draghi. Chi meglio di lui potrebbe dar vita a un governo di salvezza nazionale”. Così Mara Carfagna di Forza Italia, intervistata da ‘Repubblica’. “Il centrodestra ha fatto bene in questo primo giro a preservare l’unità della coalizione e a ritrovare compattezza sul veto al Conte ter”, prosegue, ma “dopo, dato che elezioni si allontanano, credo che il centrodestra compirebbe un grave errore col chiudersi, arroccarsi sull’Aventino”. Insomma, “il gesto di vero patriottismo sarebbe quello di proporre un governo col sostegno dei migliori”, dice la vicepresidente della Camera.