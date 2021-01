Continua a rimanere alto il numero di decessi causati dal coronavirus in Germania, con il totale dall’inizio della pandemia che ha ormai superato quota 55mila, dopo che nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha registrato altre 839 vittime. Nell’ultima giornata si sono registrati anche 14.022 nuovi contagi. “Siamo sulla buona strada e dobbiamo andare avanti così in modo coerente “, ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino con il ministro della Salute, Jens Spahn. Wieler ha messo in guardia da un allentamento delle misure, mentre la Germania continua il suo lockdown duro iniziato il 16 dicembre: “Le terapie intensive sono ancora molto in affanno e un peggioramento della situazione non sarebbe affrontabile. Ci sono sempre più focolai provocati dal contagio della nuova variante”.

Il premier Jean Castex non lo aveva escluso quando aveva annunciato l’introduzione del coprifuoco anticipato in tutto il Paese, collegandolo agli sviluppi della pandemia nel Paese, e domenica il presidente Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai francesi per annunciare un terzo lockdown che sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del Covid-19, in particolare quella di origine britannica, secondo fonti del governo alla tv Bfm. Mentre ancora ieri il ministro della Salute, Olivier Véran, ha ribadito in conferenza stampa che il Paese “non è in fase di forte crescita epidemica”, il lockdown “preventivo” sembra inevitabile di fronte ad un plateau dei contagi attorno a 18-20mila casi al giorno ormai stabile da diverse settimane. Determinanti, secondo Bfm, saranno gli ultimi dati relativi agli effetti del coprifuoco alle 18, che sembrano insufficienti a far invertire la rotta delle contaminazioni. L’ipotesi prevalente è che Macron possa optare per un lockdown “ibrido”, cioè “meno duro per i giovani”, secondo Bfm, con scuole aperte e università accessibili in presenza almeno un giorno alla settimana

Numeri ben diversi negli Stati Uniti, dove invece i casi sono 164.665, con ben 3.872 decessi. Ma a scalare la triste classifica dei Paesi con più vittime al mondo è il Messico, dove in alcuni Stati federali si è deciso di adottare una linea più morbida in fatto di restrizioni: ha superato l’India per numero di vittime da Covid, collocandosi al terzo posto dopo Usa e Brasile. Secondo la Johns Hopkins University, il Paese conta attualmente 155.145 vittime contro le 154.010 dell’India, che ha una popolazione oltre dieci volte superiore.

Intanto, il governo giapponese ha annunciato che la distribuzione dei vaccini per le persone sopra i 65 anni, una delle fasce prioritarie nel Paese, non avverrà prima di aprile. Lo ha detto il ministro per le Riforme amministrative, Taro Kono, che è anche la persona incaricata per la coordinazione delle inoculazioni dal premier Yoshihide Suga. “Le vaccinazioni per le persone anziane inizieranno a partire dal primo aprile. Invito le prefetture a prendere le precauzioni adeguate”, ha detto Kono durante un incontro online con il governatore di Tokushima, Kamon Iizumi, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’Associazione nazionale delle 47 prefetture dell’arcipelago. Kono ha detto che la campagna andrà avanti per circa 2 mesi e tre settimane e terminerà la terza settimana di giugno. Per quel che riguarda le immunizzazioni al resto della popolazione, Kono ha detto di non essere ancora in grado di fornire una risposta.

Russia – Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 19.238 casi di Covid-19 e 534 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Le zone col maggior numero di contagi nell’ultima giornata sono Mosca, con 2.799 casi, San Pietroburgo con 2.284, e la regione di Mosca con 1.044.