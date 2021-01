Italia viva è pronta a ogni governo, basta che non si voti. Il Mes? Non è più “un prendere o lasciare”. I veti sui nomi? “Non ci sono”, tanto che nel pomeriggio Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sono sentiti al telefono per la prima volta dopo . “L’ho detto al premier dimissionario quando ci siamo sentiti dicendo che Iv non ha problemi personali”, ha detto il leader di Italia viva parlando ai giornalisti dopo gli oltre 45 minuti con il presidente della Repubblica. Poi a domanda diretta sui nomi, ha detto: “Credo che dobbiamo adeguarci all’adagio latino ‘Nomina sunt consequentia rerum’, i nomi sono conseguenti alle cose”.

Renzi ha esordito negando che abbia fatto scoppiare la crisi per “uno scontro personale”. Quindi, come prima cosa, è tornato ad attaccare l’operazione di ricerca dei responsabili. “La caccia al singolo parlamentare è indecorosa“, ha detto, “si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la crisi. Iv è esattamente l’opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse”. Poi, dopo un lungo comizio sui problemi che hanno portato Italia viva a far cadere il governo, ha specificato: “Andare ad elezioni sarebbe un errore per l’Italia, rischiamo di perdere l’appuntamento con il Recovery. Occorre un governo presto e abbiamo dato disponibilità al presidente per individuare le soluzioni più opportune, preferiamo un governo politico che istituzionale ma siamo disponibili anche a un governo istituzionale”.

Quindi l’ex premier ha cercato di scaricare la responsabilità sugli ex alleati: “Abbiamo sentito ‘mai più con Iv’, ‘non più con Iv’, poi ‘Iv è irresponsabile e inaffidabile’. Noi pensiamo sia inaffidabile chi non vuole affrontare adesso la questione dei prossimi anni. Non siamo né inaffidabili né irresponsabili ma molto chiari e diretti: abbiamo sentito parole su di noi al limite dell’insulto. Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza. Rimettiamo la valutazione a chi in queste settimane ha messo veti su noi”.

Nel merito del Mes, da sempre una condizione imprescindibile per i renziani, oggi il leader di Italia viva ha tolto l’ultimatum: “Italia viva è a favore del Mes, e ci sembra strano che un governo che dovrebbe essere europeista tema le condizioni europee sul Mes. (L’utilizzo del Fondo ndr) è una conditio sine qua non? Noi abbiamo posto tanti argomenti. Sono nero su bianco in una lettera alla quale il presidente del Consiglio non ha mai dato risposta. Non è prendere o lasciare, ma vogliamo discutere“. Una formula ben diversa da quella usata nelle ultime settimane.

Renzi ha anche aperto all’allargamento della maggioranza: “Oggi non si tratta di allargare la maggioranza ma verificare se c’è una maggioranza: se vi fosse stata una maggioranza, non saremmo stati qui ma al Senato per votare la fiducia a Bonafede. Almeno sulla giustizia, non c’era più una maggioranza. Noi consideriamo uno scandalo aver tentato di bypassare i problemi che abbiamo posto e che sono il nostro unico interesse. La risposta ci è sembrata non all’altezza nel momento in cui si è cercato di formare un gruppo addirittura ricorrendo a prestiti. Non abbiamo pregiudizi verso nessuno e siamo pronti a discutere con tutti se l’orizzonte è l’europeismo. Siamo contenti se questa maggioranza si allarga, ma in questo momento una maggioranza non c’è”.

Quindi ha chiuso: “Siamo esattamente al punto di partenza. C’è bisogno di un salto di qualità, di un cambio di passo, non va bene la narrazione del va tutto bene. Dopo due mesi e mezzo siamo tornati al vicolo corto senza passare dal via”.