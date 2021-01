La situazione di stallo che si è creata nel governo rischia di trascinare il Paese a elezioni anticipate? “Le elezioni non sono un obbiettivo sono la conseguenza del venir meno delle soluzioni che non mi pare abbondino”, sostiene Andrea Orlando nel corso di una conversazione su Twitter. Il vicesegretario risponde a chi fa notare come Goffredo Bettini, dirigente dem, non abbia più parlato di elezioni nel suo intervento all’assemblea del Pd della provincia di Roma. “Le elezioni non sono un ‘colpo di Statò, ma l’ultima risorsa della democrazia. Se non ci sono più strade, allora si torna ai cittadini. Le elezioni non possono essere considerate un colpo di stato. Una sciagura sì, perché dobbiamo tentare di andare avanti fino all’ultimo, ma non senza decapitare il Pd“, aveva detto in mattinata Bettini. “Precipitarte il Paese alle elezioni è una cosa tremenda, dobbiamo fare in modo di evitarlo, ma non si dipinga il Pd come un partito troppo responsabile – ha aggiunto-. Perché noi abbiamo esercitato una responsabilità politica”.

Nella sua conversazione sui social, Orlando risponde anche a un utente che sostiene: “La soluzione è togliere Conte e avreste una maggioranza ancora più larga con FI/Azione/+Europa”. “Io non credo sia vero“, scrive il vice segretario del Pd. Appare d’accordo pure Bettini, secondo il quale cambiare Conte con un altro premier sarebbe una “operazione che politicamente indebolisce anche il Pd“. “Questa – ha spiegato – non è solo una questione dei M5s, ma del nostro schema politico. Abbiamo un premier che ha costruito un patrimonio per tutti, noi lo abbiamo aiutato in modo determinante, ora ha una sua popolarità, è un punto di equilibrio, ha una sua popolarità ed è affidabile nel rapporto con l’Europa”.

L’impasse in cui è finita la situazione politica non accenna a finire. Il governo, dopo la maggioranza relativa composta da 156 voti del Senato, non riesce ad allargare la base di coalizione dopo l’uscita di Italia viva. “Ci rimane soltanto di cercare nelle prossime ore di costruire un gruppo politico dentro il Parlamento che non sia un recipiente vuoto di idee per mettere insieme transfughi ma che sia una cosa che politicamente esiste ed è fortissima, perché certe forze sono prigioniere dell’altro campo”, dice Bettini, che sembra rilanciare l’appello del premier. “Ho letto Brunetta su Europa e Recovery fund. Deve essere un’operazione politica” con “tutte le forze di buona volontà che credono nell’Europa, che non vogliono stare sotto il tallone di Salvini e Meloni ma dovrebbero essere il primo nucleo di un’area moderata, liberale”. Così si “isolerebbero le forze di destra“, aggiunge.

Bettina ha chiuso di nuovo la porta a Renzi. “Si può dire a Renzi: abbiamo scherzato, va bene, riapriamo il dialogo. Per come si è comportato anche all’opinione pubblica non so quale credibilità potrebbe avere. La politica non esclude nessuna verifica ma la ritengo una strada sbagliata. Se fosse determinante Renzi, ci metterebbe ancora più nei guai perché determinerebbe tra due settimane le stesse fibrillazioni. Purtroppo Renzi è una garanzia di instabilità della politica”. è l’analisi del dirigente dem. Che ricostruisce tutta la condotta del suo ex segretario: “La crisi è incomprensibile ma non dal disegno politico di Renzi. La vera strategia di Renzi è stata fin dall’inizio ridurre il Pd al 6% come i socialisti francesi e fare Macron. Queta roba non ha funzionato, questo è il dramma, che quello spazio che lui immaginava non c’è stato. Renzi ha visto una sua crisi politica e ha rotto per questo, coerente con la sua impostazione di fondo, fallita, per riaprire i giochi, avere più protagonismo, rompere uno schema funzionale anche al futuro tra Pd, M5s e Leu“. Un’analisi condivisa da Enrico Letta: Renzi – ha detto – “si era infilato in una situazione in cui era ininfluente. Lui ha bisogno di un cambio di scenario totale – spiega – e che quindi entrino in gioco anche Salvini e Meloni. Il proseguo di questa crisi porterà lì e credo che sarà un male per l’Italia. E la prospettiva di elezioni non mi sembra così impossibile”.