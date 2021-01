Parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour a Napoli, è crollata questa mattina per cause ancora in fase di accertamento. Non si registrano feriti. La chiesa è chiusa al culto e non c’era nessuno all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Napoli. Il crollo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto intorno alle 7.30.

Il crollo ha interessato un appartamento attiguo alla facciata della chiesa del Rosariello, disabitato, che è parte del grande edificio che ospita l’Istituto comprensivo “Froebeliano”. Nella chiesa – ha detto all’Ansa un sacerdote dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote, congregazione francese che dal 2018 ha in affidamento la chiesa – non c’erano fedeli e non si stavano celebrando funzioni religiose. La chiesa – secondo un primo sopralluogo – avrebbe subito all’interno danni minori, mentre la parte sinistra della facciata, occupata dall’appartamento di due piani, è crollata. “Avevamo segnalato – ha detto il sacerdote – nei mesi scorsi alle autorità problemi alla statica dell’edificio”.