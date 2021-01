Mancano poche ore all’insediamento dell’amministrazione Biden-Harris, che chiuderà definitivamente i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon, partito per la Florida con Melania dopo un breve discorso di addio, già nelle scorse settimane aveva dichiarato che non avrebbe partecipato alla cerimonia, che si svolge senza pubblico in una Washington blindata per il timore di disordini dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo staff di Biden ha già annunciato che il discorso di insediamento sarà incentrato sull’attualità e su “una visione dei futuro”, mentre Donald Trump sarà tagliato fuori dal suo primo messaggio da presidente. Stando a quanto riferito dallo staff Biden non ha avuto contatto con il presidente uscente, che prima di salire sull’elicottero ha assicurato: “Torneremo, in qualche modo”, evocando già un suo ritorno sulla scena politica. Il giuramento è previsto per le 17.30 (ora italiana) ma la cerimonia proseguirà per ore, con la trasmissione Celebrating America e, soprattutto, l’attesissima performance di Lady Gaga, che canterà l’inno nazionale americano The Star Spangled Banner.

ORA PER ORA

14.46 – Trump: “In qualche modo, ritorneremo”

Il presidente uscente ha tenuto un breve discorso di addio alla Joint Base Andrews prima di risalire sull’elicottero e dirigersi insieme alla moglie Melania nella loro residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Ha esaltato il lavoro della sua amministrazione e del suo staff, sottolineato il successo nella gestione della pandemia per combattere quello che lui continua a chiamare “China virus” e ha augurato buona fortuna alla nuova amministrazione. Che, ha aggiunto, opererà sulla base dei risultati ottenuti dal governo del tycoon. E ha assicurato, guardando al futuro: “Torneremo in qualche modo”. Parole che rimandano a una sua prossima ridiscesa in campo. Anche Melania, completamente vestita di nero e con gli occhiali da sole, ha ringraziato per i quattro anni passati alla Casa Bianca. I due si sono tenuti per mano anche mentre salivano sulla scaletta dell’elicottero prima della partenza.

14.18 – Donald Trump e Melania Trump sono usciti dalla Casa Bianca

Si sono diretti all’elicottero Marine One che li porterà alla Joint Base Andrews nel Maryland.

14: 15 – Nel primo discorso di Biden non ci sarà spazio per Trump

Jen Psaki, futura portavoce della Casa Bianca, ha già anticipato alla Cnn che il primo discorso del presidente eletto da presidente non tratterà di Trump perché quelle di Biden saranno parole “che guardano al futuro”, incentrate sul tema dell’unità. “Occupiamo meno tempo a parlare, pensare e a preoccuparci di Trump di quanto pensi la gente”, ha sottolineato Psaki, mentre La responsabile della comunicazione di Biden, Kate Bedingfield ha aggiunto che il discorso del presidente “sarà incentrato sul momento in cui ci troviamo, ma delineerà anche una visione per il futuro”.

ore 11.53 – “Già oggi torniamo in intesa per clima e Oms”

Joe Biden darà il via alla sua nuova amministrazione con 17 ordini esecutivi che saranno firmati già oggi per rompere con l’eredità di Donald Trump: comprenderanno, tra l’altro, il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi e nell’Organizzazione mondiale della sanità. Lo conferma il suo team in uno statement.